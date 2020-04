La Policía Local controla el mercado del Calvario y no detecta irregularidades

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 03/04/2020 13:58 h

Tras la polémica suscitada por la gran cantidad de personas que se concentran en la peatonal del Calvario, la Policía Local ha realizado una inspección y no ha detectado irregularidades. El alcalde, Abel Caballero, ha informado esta mañana que las colas en torno a la plaza de abastos estaban bien hechas y los usuarios guardaban las distancias. Del mismo modo, también se han realizado inspecciones en la plaza de la calle Coruña, sin que se hayan detectado incumplimientos de la norma.

La Policía Local sancionó ayer a 40 personas y realizó 28 advertencias verbales. Los agentes identificaron a 84 viandantes y controlaron un total de 788 vehículos. Siete conductores fueron multados porque no pudieron dar una explicación de qué hacían en la calle. «La policía me trasmite que se ve menos gente en la calle, pero en todo caso todavía hay 40 personas sancionadas, que es un número muy elevado, en tanto que no haya uno, tendremos que mostrar nuestra insatisfacción», asegura el alcalde, que recomienda hacer la compra cada tres o cuatro días y utilizar el congelador.

Los agentes han puesto 619 denuncias desde el inicio del estado de alarma. Entre los sancionados de ayer, había jóvenes reunidos en la vía pública y un grupo de personas en un la entrada de un edificio esperando la llegada de un familiar.

Por otra parte, siguen funcionando a diario los 14 equipos de desinfección en turnos de mañana, tarde y noche y atendiendo todas las calles de la ciudad en todas las parroquias. Ayer desinfectaron un total de 50 kilómetros de calles. «Si no hubiera automóviles aparcados en algunos sitios, haríamos el doble», asegura Caballero.