El Concello critica que la Xunta mandó máscaras caducadas desde el 2014

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 03/04/2020 15:01 h

El gobierno municipal critica que la Xunta de Galicia les ha mandado mascarillas quirúrgicas de protección que caducaron hace casi seis años, concretamente el 4 de septiembre de 2014. Señalan además que resto del material aportado por la administración autonómica, como los buzos, no cumplen o no tienen identificación frente a contaminantes biológicos.

Esta denuncia de la administración local se enmarca dentro de la polémica en la que están enzarzados gobierno y oposición a propósito de las medidas para proteger la seguridad de los agentes de la Policía Local que están todo el día en la calle velando por el cumplimiento de las medidas del estado de alarma.

El grupo municipal del PP exige al alcalde que facilite de manera inmediata un alojamiento gratuito a los agentes de la Policía Local que necesiten ser aislados, ya que varios de los agentes estuvieron en contacto con personas que resultaron positivas en COVID-19 «y duermen en sus coches por miedo a contagiar a sus familias».

Para el portavoz popular, Alfonso Marnotes, resulta intolerable y considera que esta situación no puede darse en una ciudad como Vigo, a la que el alcalde califica siempre como de primera. «Se nos cae la cara de vergüenza al ver estas noticias. El alcalde tiene que hacerse el máximo responsable de esta situación”, afirma. Cree que el alcalde debe otorgarles un alojamiento, como la Xunta ya se ha encargado de hacerlo al personal sanitario.

Para los populares, resulta inconcebible que «a estas alturas los agentes no dispongan de equipos de protección adecuados. Que se los faciliten ya porque están continuamente en la calle en contacto con personas que pueden ser portadoras del virus», añade el portavoz popular.

El PP recuerda que se deben modificar los turnos de la Policía Local para que no coincidían y los vehículos deben ser desinfectados tres veces al día, en cada cambio de turno, y no solo una «como se está haciendo hasta ahora». Piden que lo solucione porque el Concello, con 30 millones de superávit, tiene dinero para hacerlo.

Respuesta del gobierno

Mientras tanto, el gobierno municipal responde en un comunicado que el PP «se equivoca, calumnia e minte». La jefatura local comprobó que no es cierto que un agente local durmiera en un coche. «Fíxoo na súa casa, unha vez recibidas indicacións do servizo médico do Concello e hoxe está desenvolvendo o seu servizo con normalidade».

En cuanto al material de protección, afirman que los populares vuelven a mentir y calumniar ya que la policía cuenta con material según los protocolos de seguridad específicos, adquiridos por el gobierno municipal. El material recibido a través de donaciones particulares (guantes, gel y máscaras) fue destinado a la residencia de mayores de Barreiro por indicación de la Xunta.

Sobre la desinfección de los vehículos, señalan desde el Ayuntamiento que se realizan diariamente de lunes a viernes a las 6.45 y a las 10.30 los vestuarios, aseos, garita, zonas comunes y perímetros de toda la jefatura, desde la entrada del garaje de funcionarios hasta la puerta principal del Concello.

El tratamiento preventivo de desinfección en vehículos es combinado entre nebulización y la pulverización, una técnica que es efectiva al 99 % durante 72 horas. «Os agentes levan en todo momento os EPIS de protección e teñen activo un protocolo de seguridade», añaden.