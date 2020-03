Quique Domínguez rechaza  la oferta de renovación del Novás

0

Vigo 30/03/2020 19:26 h

El Novás de División de Honor Plata de balonmano ha anunciado esta tarde a través de sus perfiles en redes que su hasta ahora técnico, Quique Domínguez, no continuará al frente del equipo la próxima temporada. El club de O Rosal le había ofrecido la renovación para cumplir la que hubiera sido su segunda campaña en el club, pero el técnico pontevedrés la ha rechazado.

«Quique Dominguez (Pontevedra, 1969) e o Acanor Atlético Novás separan os seus camiños para a tempada 2020/2021», encabeza el Novás su comunidado. Y continúa explicando: «O ata ágora técnico do club, un dos artífices da sensacional campaña realizada ata o parón obrigado por COVID19, rexeitou a proposta de renovación do club e decide emprender rumbo a outro club a partir do 30 de xuño para aproveitar ‘unha oportunidade que non podía deixar pasar’».

A continuación reproducen una carta que Domínguez dirige a la afición rosaleira: «La temporada que viene no seguiré como entrenador del Novás. En los últimos días he estado pensándolo mucho, dándole vueltas y vueltas a la cabeza y, aunque no me ha resultado nada fácil, finalmente he decidido dejar este club, aceptar otra propuesta e iniciar un proyecto nuevo lejos de aquí (en su momento se sabrá dónde)», anuncia sin dar más pistas.

El entrenador dice irse «con mucha pena y también enormemente agradecido por el trato recibido en este tiempo en O Rosal». «El respeto y el cariño que he recibido por parte de todos los integrantes del club (especialmente del presidente, Andrés, con quien más he tratado), de los socios, aficionados y en general de todo el pueblo, lo llevaré siempre conmigo. Me siento muy afortunado de haber pertenecido a ese gran club aunque haya sido por unos meses. ¡Forza Novás!’», finaliza.

El Novás, que añade que ya está trabajando en la búsqueda del sustituto, «agradece a profesionalidade de Dominguez durante os meses nos que estivo ao frente do proxecto e desexa a maior das sortes na sua nova etapa. ¡Esta sempre será a sua casa!», concluye.