Los empresarios avisan de que el parón en la producción traerá cierres y desempleos

Vigo 31/03/2020 00:23 h

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) considera «injusto y antieconómico» la orden de cierre temporal de las empresas decretado por el Gobierno central para frenar la expansión del coronavirus. Vaticinan que la consecuencia será el cierre de empresas, que no podrán seguir soportando el mismo nivel de gasto, y un incremento del desempleo.

El presidente, Jorge Cebreiros, afirma que la recuperación de las horas no conllevará en la mayor parte de los casos que se sobreponga la productividad y la facturación perdidas. No consideran apropiado que, mientras tanto, se obligue a la patronal a continuar pagando los seguros sociales y las nóminas. «Muchas pequeñas y medianas empresas no serán capaces de subsistir», considera Cebreiros. «Es un sinsentido que el Gobierno crea que las pequeñas y medianas empresas, que en la provincia de Pontevedra son el 99,6 del tejido empresarial, puedan pagar cuotas de autónomos, alquileres, préstamos bancarios, gastos de suministros, seguros o salarios sin poder desarrollar su actividad ni obtener ingresos debido al confinamiento», afirma Cebreiros.

La Confederación reclama medidas fiscales para contrarrestar las decisiones adoptadas hasta ahora y que no distinguen sectores, ni tamaños, ni territorios.

Lamentan que las medidas no se hayan consensuado con los empresarios y se enteran de ellas por decretos «de fin de semana publicados con nocturnidad». Consideran «fraudulento» que se denomine como permiso retribuido un cierre impuesto y pedirán un informe jurídico.