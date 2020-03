La Reconquista de Vigo se celebra en balcones y ventanas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

28/03/2020 14:05 h

Una quedada conovcada ayer por redes ha servido para que en Vigo no pase desapercibido que hoy es el día grande de la ciudad y festividad local. El maldito COVID-19 ha obligado al confinamiento e impedido la celebración de la Festa da Reconquista, la primera desde que se declaró de interés turístico nacional. Pero los vecinos de la calle Torrecedeira, la más poblada en las proximidades del Casco Vello, han querido demostrar que todo es posible y se han puesto a celebrarlo en balcones y ventanas. Los hay vestidos de época, con trajes típicos de 1809, y no falta la música do país para ambientar y levantar el ánimo en una situación indeseada. Todos ellos han pensado que, hoy más que nunca, hay que celebrar la vida y pensar que, tal y como ocurrió con las tropas napoleónicas, expulsaremos al enemigo.