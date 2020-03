Coia inventa la verbena de Navidad

0

En Coia el tiempo transcurre de otra manera. A los grillos del parque de A Bouza se les oye cantar más que nunca desde que el confinamiento ha convertido las calles en desiertos sin coches y sin ruidos.

Tras los aplausos diarios a las 20.00 horas recordando al colectivo sanitario, llegan los grillos, pero a estos los hace callar —o no, pero les solapa— una comunidad de vecinos de la calle Padre Seixas que desde la semana pasada animan el barrio cuando el sol se oculta tras el polígono de Navia. Desde las casas uno se puede imaginar que abajo hay verbena, que quizás se han adelantado las fiestas de Coia. Pero no, lo que comenzó como una iniciativa particular que animaba también a sacar de las cajas del trastero las luces de Navidad se ha ido convirtiendo en una especie de fiesta nocturna de primavera.

El vecino que pone música desde su piso también se encarga de ejercer de DJ y de mandar micro en mano, mensajes positivos a la audiencia de los alrededores, que es amplia, ya que son inmuebles algunos de 15 pisos de altura. A veces hay algún fallo técnico y claro, el hombre se justifica: ¡que no soy La Panorama! En su menú sonoro hay de todo. Bee Gees, Gloria Gaynor, Abba, Pimpinela... Cada día más. Ahora hasta felicita los cumpleaños pinchando la canción de Parchís.

Y además, al tema del lucerío navideño se han sumado otros edificios de todo el entorno, en modo si cabe aún más activo que en invierno, porque la gente, apostada en sus ventanas, agarra las ristras de luces y les dan vueltas como en un rodeo imaginario, agarrando el hastío por las crines LEDS.