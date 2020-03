Jueves 26 | Vigo se acerca al medio millar de pacientes, pero tres de cada cuatro están en sus casas

Ángel Paniagua

; El primer paciente de coronavirus de Vigo sale de la UCI Fue aplaudido por los sanitarios que estaban en las instalaciones Cedida

El hombre de 43 años, que vive en Moaña, ha superado la neumonía por COVID-19, pero estará unos días más ingresado en planta en el hospital

El primer paciente de coronavirus de Vigo ha salido de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde permanecía desde la noche del día 6. Daniel, un hombre de 43 años que vive en Moaña y que es transportista, había viajado a Madrid el fin de semana del 22 para visitar a su familia, de origen rumano, y en la que, según contó su sobrina a La Voz, no había ningún caso de COVID-19. La semana siguiente acudió un par de veces a urgencias y en la noche del domingo día 1 ingresó en el hospital. Durante cuatro días no se sospechó que pudiese estar infectado con el coronavirus y no se le hizo la prueba, pues no cumplía los criterios lógicos: en aquel momento Madrid no era una zona de riesgo declarado. El test dio positivo el día 4. Al día siguiente dio su mujer. Después, el hijo de ella, de 15 años, y su sobrina, de 27. La mujer y la sobrina ya están curadas.

