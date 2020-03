Miércoles 25 | Vigo supera a A Coruña y se convierte en el área de Galicia con más casos de coronavirus

Una joven de la familia de Moaña que acaba de recibir el alta cuenta cómo fue su día a día con el coronavirus: «Nadie está preparado para algo así»

El día que le dijeron que tenía el coronavirus, A. había estado con su bebé en brazos. También el día anterior, y el anterior del anterior, y el otro, y todos los demás. Dicen los expertos que una de las mayores prácticas de riesgo para la transmisión del virus es el contacto. Pero no hay manera de que una madre dé lactancia materna a su hijo si no están piel con piel. «Cuando me lo dijeron pensé: ''Tierra, trágame"», cuenta ahora, ya curada, después de dar de comer a su hijo. Es una de las primeras gallegas que ha superado la enfermedad.

