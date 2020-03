Daniel, el primer paciente con coronavirus de Vigo, sale de la uci

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 25/03/2020 17:05 h

El primer paciente de coronavirus de Vigo ha salido de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde permanecía desde la noche del día 6. Daniel, un hombre de 43 años que vive en Moaña y que es transportista, había viajado a Madrid el fin de semana del 22 para visitar a su familia, de origen rumano, y en la que, según contó su sobrina a La Voz, no había ningún caso de COVID-19. La semana siguiente acudió un par de veces a urgencias y en la noche del domingo día 1 ingresó en el hospital. Durante cuatro días no se sospechó que pudiese estar infectado con el coronavirus y no se le hizo la prueba, pues no cumplía los criterios lógicos: en aquel momento Madrid no era una zona de riesgo declarado. El test dio positivo el día 4. Al día siguiente dio su mujer. Después, el hijo de ella, de 15 años, y su sobrina, de 27. La mujer y la sobrina ya están curadas.

El personal de la uci venía preparando el alta de Daniel desde el martes por la noche. A mediodía del miércoles, lo llevaron en una camilla a la unidad de infecciosos, en la planta de medicina interna, donde aún tendrá que estar varios días hospitalizados. Cuando salió de la uci, todo el personal que estaba allí le aplaudió y él levantó el brazo en señal de agradecimiento por estos 19 días. Daniel no está curado todavía, pues en las últimas pruebas del virus SARS-CoV-2 dio positivo, pero lo peor ha pasado.

«Estamos muy contentos, orgullosos, los servicios de medicina intensiva estamos siendo el principal exponente de la lucha contra el coronavirus», resume la jefa de servicio, Dolores Vila. La médica explica que este paciente llegó con una situación clínica muy grave, una neumonía bilateral y distrés respiratorio. Permaneció entubado la mayor parte del tiempo. De hecho, llegó a estar sin ventilación mecánica y luego tuvo que recuperarla. Pero lo más importante es que ha superado todo eso. «Se ha ido en una situación excelente», dice la jefa de la uci, un servicio que esta mañana tenía diez pacientes ingresados y que ya está planeando su expansión, ingresando pacientes que precisan cuidados críticos en una de las salas de reanimación (rea), que gestiona anestesia y se vació el martes.

La familia de Moaña fue la primera afectada por el coronavirus en Vigo. Ocho personas llegaron a compartir una comida familiar el domingo que Daniel acudió al hospital. Entre ellas estaba un bebé, hijo de la sobrina, al que esta daba el pecho, pero que dio negativo en las pruebas. Estas cuatro personas fueron los primeros casos de coronavirus en la ciudad. Últimamente han recibido buenas noticias: al alta de las dos mujeres se suma el alta de la uci del hombre; el joven sigue en casa sin síntomas, aunque de momento no se considera curado.

La familia, a través de la sobrina de Daniel, ha compartido su alegría por la noticia. Confían en hablar pronto con su allegado. Durante las últimas semanas han estado puntualmente informados por el personal del Cunqueiro.