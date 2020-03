La alcaldesa de O Rosal chuta en el desafío con un rollo de papel higiénico que se hace viral

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica Torres

O Rosal 19/03/2020 12:02 h

Las redes bien utilizadas consiguen mantener unidos a todos pese al confinamiento. Por ello las acciones conjuntas y los retos que se han puesto en marcha a raíz de esta crisis sanitaria ayudan a todos a sobrellevar los tiempos de espera minimizando la ansiedad y ofreciendo alternativas para ocupar la mente con otras cosas sin incumplir jamas las normas establecidas. El vídeo de la alcaldesa de Tomiño, Ánxela Fernández Callis, invita con el ejemplo a sobrellevar una crisis en la que todos, sin distinción, han de acatar el confinamiento. En su caso, de una manera muy deportiva en este día festivo para los que no están destacados por la alerta sanitaria. «No día do pai, comparto con vós unha das paixóns que compartimos, o fútbol.Súmome ao reto dos dez toques que circula polas redes ?? e nomino a catro futbolistas e persoas excepcionais coas que compartín moitos bos momentos con este deporte no Tomiño Femenino!», escribe en su perfil de Facebook, donde comparte un vídeo en el que demuestra sus dotes con el esférico tras muchos años en el Tomiño Femenino. «Dúas grandes Rosaleiras, Sara Alvarez Lorenzo e Noa Alonso-Macias, a muller que me levou da man cando comecei ben nova e icona do equipo, Margarita González Silva e a Judit Garcia Oroña, a quen tiven o pracer de ver medrar. #EuQuedoNaCasa #MesdaMuller #Mulleresdodeporte. Sigamos...#REvolucionandoMentes!, defiende la regidora rosaleira insistiendo en la necesidad de que todos asuman su responsabilidad, porque, en esta ocasión, toca luchar juntos pero no revueltos.