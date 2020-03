Miércoles 18: Vigo pasa 24 horas sin un solo contagio de coronavirus

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 18/03/2020 14:46 h

La expansión del coronavirus no cesa. En un solo día, España ha registrado 2.500 casos nuevos. Galicia, 50. Sin embargo, Vigo ha permanecido ajena a esta tendencia y en 24 horas no se ha detectado ni un solo contacto. En el área más grande de Galicia hay exactamente el mismo número de contagiados que el día anterior: 49. Estos datos, difundidos el miércoles a mediodía por el Sergas, hacen referencia, en realidad, a las 21.00 horas del día anterior. Ese es el corte que ha establecido el Ministerio de Sanidad para la recopilación de los datos de todos los hospitales y comunidades, con el decreto del estado de alarma.

Pero estas 24 horas sin contagios no deberían trasladar una falsa impresión. La crisis del coronavirus está en ascenso. Conviene seguir teniendo presente la frase que el presidente Sánchez ha dicho esta mañana: «Lo más duro está por llegar». También hay que recordar que el sábado había la mitad de casos que ahora. Vigo no es una isla y alrededor el número de casos no deja de crecer. Eso sí, las 24 horas suponen una tregua, aderezada, además, por la noticia del nacimiento de un bebé sano de una madre sin coronavirus, que hoy ha adelantado La Voz.

De los 49 positivos que están activos en Vigo hay 35 que permanecen en sus casas. Ocho están hospitalizados en el Cunqueiro, cuatro en Povisa (uno de los pacientes que tenía ayer fue derivado a la hospitalización domiciliaria) y dos en Fátima. Sigue habiendo dos personas en uci en el Cunqueiro y una en Fátima. Los domicilios son la prioridad, porque permiten liberar al hospital de mucha carga de trabajo y le dan capacidad para asumir nuevos contagiados, en caso de que lleguen.

Lo que no deja de crecer es el número de pruebas. La semana pasada se estaban haciendo 30 al día. El lunes ya fueron un centenar y ayer se practicaron 149. En este incremento tiene mucho que ver la apertura del sistema para hacer pruebas desde el coche, sin bajarse, que se ha instalado esta semana en el Meixoeiro.

Hasta ahora, todas las tomas de muestras se hacían o bien en las urgencias del hospital o bien en los domicilios, para lo cual había siete equipos. Pero estos están saturados y el nuevo sistema permite liberarlos y, según ha explicado el gerente del área de Vigo, Julio García Comesaña, se podrán hacer hasta 200 al día para desatascar el servicio de diagnóstico.