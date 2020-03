Un vendedor de O Berbés: «Imos ter que pechar, a xente non vai mercar marisco»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 17/03/2020 11:28 h

El vendedor del mercado de O Berbés, Jesús Rioboo, está preocupado porque el establecimiento está casi vacío y solo le queda para vender dos cajas de nécoras. Sus principales clientes son restaurantes y estos han cerrado sus puertas hace días. «Sen restaurantes abertos nós imos ter que pechar porque a xente non vai vir mercar marisco».

Otra vendedora explica que el Concello les obliga a abrir por ser establecimientos de primera necesidad pero no podrán aguantar mucho por las pérdidas económicas que sufren. Incluso conocen marineros que ya no salen a faenar porque no les sale rentable.

En el mercado apenas hai tres clientas haciendo cola para adquirir pescado ordinario. Todos pasan de largo en el puesto de marisco.

La afluencia de clientes en otros mercados como el de O Progreso, bien surtido, ha sido baja esta mañana.