Una familia de Vigo atrapada en Lanzarote porque el precio del vuelo se disparó a 500 euros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E.V.PITA

VIGO / LA VOZ 17/03/2020 17:45 h

Un matrimonio de Vigo con dos menores está atrapado en Lanzarote porque Iberia ha cancelado dos vuelos de regreso y, además, ahora se han triplicado los precios. Su idea era volar el día 18 desde esta isla canaria a Madrid para hacer trasbordo a Vigo y pasar el día del padre en la ciudad gallega. Pero todos los planes se vinieron abajo. Aunque cambiaron los billetes para el viernes, también se frustó el viaje, al cancelarse otra vez el vuelo, y siguen pagando el apartamento en la isla a la espera de regresar a casa en unos días.

Se quejan de que mientras Iberia anula sus plazas, las vuelve a sacar al mercado tres veces más caras. Sacar cuatro nuevas plazas para la misma fecha les cuesta 2.000 euros porque el vuelo es de Lanzarote a Madrid, a 500 euros por persona. «No nos dieron explicación, teníamos reservado y pagado el billete hace un mes. Lo curioso es que ya no quedan plazas disponibles, ya se han agotado y ya no tenemos opción a reservar», dice Sara Comesaña, que denunció los hechos en su muro Facebook.

La pareja fue de vacaciones el 11 de marzo a esta isla canaria acompañada de su hija adolescente y una amiga. Los cuatro se quedaron atrapados en un apartamento por la crisis del coronavirus y el estado de alarma. No pudieron salir de la isla porque Iberia canceló su vuelo low-cost programado para este miércoles. Lograron plazas por 159 euros en otro del viernes de Madrid a Vigo, pero también se suspendió. Aunque encontraron un vuelo de Lanzarote a Santiago para el domingo no saben si también se lo van a cancelar y, mientras, deben pagar el alojamiento a mayores de cinco días, pues tenían la salida prevista para el miércoles.

«Es una situación muy complicada», dice Sara Comesaña. «Somos tres de una familia y una amiga, la cual tiene a toda su familia en Vigo», señala. Cuenta su tribulación: «Nos han cancelado el vuelo de mañana [miércoles] que teníamos y aparece ese mismo vuelo en la web de iberia más caro [a 2.029 euros en total por cuatro plazas]». Desde el hotel, confinados, intentaron solventarlo: «Tuvo que ir un familiar al aeropuerto de Vigo a solucionarlo porque aquí no hay oficina de Iberia, las líneas están saturadas y nos es imposible contactar».

Sin embargo, cuando ya parecía todo arreglado para volar a la península «nos han vuelto a cancelar el vuelo del viernes a Madrid sin darnos explicación alguna y esas plazas ahora también están para comprar», dice. Finalmente, han logrado asiento para el domingo a Santiago pero «sin la seguridad de que salgan y lo de Iberia no es normal».

«No sabemos si volaremos o si no.... y son más días aquí pagando todo», añade Sara Comesaña. Lo que quiere denunciar es que «hoy por la mañana [del martes] se vendía billetes para ese vuelo del 18 que a nosotros nos cancelaron, nosotros hemos visto por la página web de iberia que si coges la tarifa flexible te dan opciones a comprarlo aunque por la tarde ya se han agotado. Había que pagar 500 euros por plaza. Y con el del viernes igual, seguramente ahora ya no haya porque habrán comprado».

«Estamos en un apartamento, no sabemos si nos vamos a poder quedar o no más días y además económicamente tampoco podemos solucionarlo. No podemos ponernos en contacto con Iberia, las líneas están ocupadas, la web saturada y sin ninguna confirmación por parte de ellos de que vamos a volver a casa», añade Comesaña.