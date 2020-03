La Praza do Rei, un desierto

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 16/03/2020 13:15 h

Parecería que fuera domingo en la Praza do Rei si no fuera por los policías locales que custodian la entrada protegidos con guantes y mascarillas para impedir el acceso. Algunos ciudadanos no informados por las medidas restrictivas han acudido esta mañana a hacer gestiones y han tenido que dar la vuelta y regresar al confinamiento de sus domicilios.

El alcalde, Abel Caballero, ya anunció el domingo que la lonja del Ayuntamiento permanecerá cerrada, salvo las oficinas de información y registro y Bienestar Social, pero con cita previa.

La Praza do Rei parece un desierto. Solo muy pocos ciudadanos cruzan la explanada, que cualquier otro día de labor sería un constante ir y venir de gente durante toda la mañana.

La administración local ha mandado a los funcionarios para sus casas y les está dotando de medios telemáticos para que la vida municipal no pierda el pulso. Las únicas plantillas que trabajan al cien por cien son las de los bomberos y la Policía Local.