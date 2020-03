La Porta do Sol dice adiós al tráfico

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez, Óscar Vázquez

Vigo 09/03/2020 13:23 h

La Porta do Sol ya está cerrada completamente al tráfico. Desde las diez de esta mañana, ninguna clase de vehículo puede atravesar esta zona céntrica de la ciudad. Ya es peatonal la Porta do Sol, Elduayen y el paseo de Alfonso. El túnel unirá en el futuro Policarpo Sanz con la calle Torrecedeira. Previsiblemente no tendrá salida en Elduayen. Se trazará hasta la zona del Barrio do Cura, ha explicado esta mañana el alcalde.

Caballero ha manifestado que hoy es un día histórico, puesto que nunca más se volverá a abrir el tráfico. Mientras duran las obras, Vitrasa ha adaptado 17 líneas de autobús por rutas alternativas. Al mismo tiempo, se han editado más de 10.000 ejemplares de un tríptico informativo y hay un dispositivo de inspectores de calle recorriendo las paradas para que el funcionamiento sea el adecuado. También se presta información sobre la reorganización en las páginas web del Concello y de Vitrasa. (Consulta aquí las líneas afectadas)

El presupuesto de la obra asciende a 17 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder de la Unión Europea. «Estamos encantados de seguir haciendo ciudad», ha valorado esta mañana Abel Caballero.

Críticas del PP

Mientras tanto, el portavoz del PP, Alfonso Marnotes, lamenta el caos que está suponiendo el cambio de líneas y horarios de Vitrasa con el cierre al tráfico de Porta do Sol. «Los usuarios, desconcertados y desesperados, no saben a dónde dirigirse y están desinformados, tan solo auxiliados por los empleados de la concesionaria de autobuses».

Los populares afirman que hay una improvisación total que se veía venir y se preguntan cuándo se van a repartir los trípticos anunciados por el Concello. «Caballero se dedica más a ejercer de presidente de la Femp y a vivir en Madrid y desatiende sus funciones como alcalde», lamenta Marnotes.