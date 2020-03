La mirada inocente de dos payasos se instala en la sala Ártika con dos sesiones dominicales

0

La Voz de Galicia

08/03/2020

Hoy a las 12.00 y 18.00 horas • Ártika (Beiramar, 113) • Entradas 6 a 8 euros • Dos payasos son los protagonistas de la obra de Producciones Excéntricas titulada Cartoons, que ofrece las dos últimas funciones este fin de semana en la sala Ártika. «Dous tipos abandonados nas marxes. Poden estar na marxe do primeiro mundo, e ser seres que se ven obrigados a exiliarse da guerra da sua patria, para instalarse nas comfortables valados que lles poñemos na porta da Unión Europea ou dos Estados Unidos. Perderon todo e teñen que inventalo todo de novo. Todo isto parece un drama, mais non o é e non hai motivo para o pranto», así resumen el espectáculo dirigido a niñas y niños de más de 3 años.

La obra tiene una duración de 50 minutos.