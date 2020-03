Policías y guardia civiles se enfrentan a Sánchez por incumplir su promesa de equiparación salarial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia JAVIER ROMERO

03/03/2020 15:54 h

La mecha se encendió la semana pasada. El Ministerio del Interior hizo pública la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir su promesa de equiparar los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los de los Mossos de Escuadra y la policía autonómica del País Vasco. «Sánchez reconoció en el 2018 la legítima reclamación de Jusapol [la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial], la apoyó públicamente y la respaldó en sus actos de campaña, promete la equiparación una vez que llegue al gobierno», explican en la delegación gallega de Jusapol antes de añadir: «Sánchez es elegido presidente del Gobierno en funciones y se niega a cumplir lo prometido. Llega el resultado de la auditoría encargada a una empresa y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega a hacerla pública. Sospechamos que los cálculos de la consultora eran incluso superiores a la reclamación de Jusapol. Documentos internos del PSOE a los que hemos tenido acceso la estiman en más de 1.800 millones de euros, 300 millones más de los que reclama Jusapol para hacer realidad la equiparación salarial. Cuando al final nos dan los datos de la auditoría, se ve reflejado que Marlaska exigió a la empresa que hiciera el estudio sobre 807 millones y no sobre los 1.500, lo que supone otro engaño”».

El no fue más no que nunca en lo referido a la equiparación salarial, mientras, recuerdan en Jusapol, la caja parece no tener fin para contentar al Gobierno autonómico de Cataluña. «No puede ser que nos desprecien así, que nos cambien por una alianza política difícil de sostener con quienes, precisamente, nos desprecian todavía más y a todo lo que representamos». El enfado fue a más durante el fin de semana y hoy, ya en Madrid y plantando cara a los leones de la Carrera de San Jerónimo, se citaron (según los convocantes) 15.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para clamar en la misma mañana que la Mesa del Congreso asumió el veto del Gobierno al debate de la ley de equiparación planteada por Jusapol.

La mayoría de escaños que suman el PSOE y Unidas Podemos ha servido para avalar el escrito del Gobierno negando su autorización para debatir esta iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por Jusapol. El PP como Vox votaron en contra alegando que nunca se vetó una iniciativa ciudadana que cumple los requisitos formales y recordando que esta propuesta sí pudo ser tramitada en 2018 e incluso llegó a ser tomada en consideración por el Pleno.

El cálculo de Jusapol sitúa a 9.000 funcionarios de ambos cuerpos destinados en las cuatro provincias gallegas, y que se verían beneficiados de la equiparación.

Hubo tensión en la concentración de hoy en Madrid. Ya alrededor de las diez de la mañana, los ánimos se fueron encendiendo hasta que se rompió el cordón policial en la parte inferior de la Carrera de San Jerónimo, cerca de la Plaza de la fuente de Neptuno, para tratar de acceder a la sede de la Cámara Baja, custodiada por una decena de furgones policiales. Los disturbios obligaron a replegarse a la Policía Nacional a las puertas del Congreso y los manifestantes han proseguido con su concentración en la plaza de las Cortes a escasos meses de las escalinatas de la Cámara Baja.

Petardos y bengalas

Los gritos de «equiparación» fueron constantes durante la concentración. Algunos asistentes portaban bengalas de humo y lanzaban petardos. Los manifestantes han recibido la visita de dirigentes de Vox, o la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. También han hablado con un representante de Unidas Podemos, que les ha ofrecido mantener una reunión para conocer sus reivindicaciones.