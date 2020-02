La Coral Casablanca pone su voz para ayudar a niños en Yemen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

28/02/2020 05:35 h

Hoy 20.30 horas • Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) • Entradas de 6 a 10 euros • La Coral Casablanca se embarca en una nueva aventura musical destinada a colaborar con causas que merecen la pena. En este caso, los niños que no corren tanta suerte como los que no crecen en entornos donde la pobreza y la guerra, o ambas, dinamitan su futuro.

Así, la formación principal del coro, junto al Coro de Peques y el Coro Juvenil Casablanca de Vigo, dirigidos por Óscar Villar, protagonizan esta tarde el concierto Voces para la Infancia Coral Casablanca a favor de Unicef, acompañados por Lucila Pestana, Guillermo García Lomba y Federico Welicki.

Las tres agrupaciones corales interpretarán un repertorio variado, compuesto por piezas de diversos autores, géneros y épocas: desde la ópera Madame Butterfly, melodías gallegas como Campanas de Bastabales o Quen poidera namorala, populares latinos como Alma Llanera, hitos del rock como Bohemian Rhapsody de Queen y música de cine como Do, Re, Mi de Sonrisas y lágrimas o My heart will go on, de Titanic, entre otras.

La recaudación irá destinada a proyectos de Unicef destinados a proteger a la infancia en todo el mundo. Irene Marín, de Unicef Galicia, explica que en concreto, irá a parar «a situaciones de mayor gravedad, como las que padecen en Siria y en Yemen, país este último donde llevan más de 8 años de conflicto y los niños vive una violencia extrema».