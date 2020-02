Los «humanos» de Susana Álvarez

0

Hoy a las 20.30 horas • CC Plaza Elíptica. Plaza Fernández del Riego s/n • La galería Apo’strophe.arte celebra hoy la segunda inauguración del mes, ahora en su Espacio Anexo, donde la fotógrafa bilbaína afincada en Vigo Susana Álvarez expondrá las obras de su exposición Humanos. «¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de que todo lo que le rodea está como en otra atmósfera? Con esta sensación, como en un sueño lúcido, imagino imágenes con las que reflexiono sobre el tiempo, el control en el que nos vemos sumergidos, la existencia y nuestras creencias, como algo efímero, incontrolable y fuera de lugar», reflexiona la artista que sobre su proceso creativo, cuenta que utiliza elementos simbólicos para recrear una idea. «Y esta queda abierta a la libre interpretación del espectador. Mis imágenes me ayudan a organizar mi mente para entender una realidad creada en ellas y que busca que el que la observe, entre en un sueño de ilusión. Porque tal vez el cielo no sea azul».

La exposición permanecerá abierta al público en horario de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo, en la sala que está en el Centro Comercial Plaza Elíptica.

Por otra parte, Apo’strophe también tiene abierta, hasta este sábado, 29, la muestra de Roberto Hernández, Biophosis, que une el descubrimiento de un hábitat en el que cohabitan la fotografía de Edward Weston como herramienta para la captación de la verdad y el simbolismo pictórico de Max Ernst. Es un catálogo visual que resulta de la exploración de la frontera entre ciencia y arte, pasado y presente, la verdad y la ficción.