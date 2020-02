Dan negativo los dos casos de coronavirus que estudiaba el Cunqueiro

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

VIGO / LA VOZ 26/02/2020 12:59 h

Las dos personas con sospecha de coronavirus que desde el martes estaban siendo estudiadas por el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han dado negativo. Los análisis de microbiología descartan que estén infectadas tengan el covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus de Wuhan.

Desde que el fin de semana se declaró la alerta en Italia, el miedo al virus ha incrementado la afluencia de pacientes al médico que creen tener síntomas. Como el protocolo dice que cualquier persona que haya estado en las áreas afectadas (China, norte de Italia, Irán, Japón, Corea del Sur o Singapur) en los últimos catorce días y que además presente síntomas de infección respiratoria (aparición súbita de tos, de dificultad para respirar o de fiebre) se puede considerar caso sospechoso, a cualquier persona con estas características se le toman muestras respiratorias para confirmar o descartar el coronavirus. Los cinco llegados desde el lunes han dado negativo.

Toda esta crisis sanitaria coincide en un momento del año en el que las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Además, Italia es un país de tránsito frecuente desde Galicia, de forma que las sospechas de casos pueden ser muchas.

A las personas que acuden al hospital y que tienen una clínica leve se les da el alta y se les manda para casa a la espera de resultados. Se les recomienda aislamiento domiciliario mientras el laboratorio no descarta el coronavirus y, en general, a todos los enfermos respiratorios se les pide que no tengan contacto con otras personas para no contagiar cualquier infección.