El Cunqueiro estudia dos sospechas de coronavirus

Alexandre Pallas vive muy cerca de los dos focos principales de Lombardía y el Véneto

El coronavirus «rodea» a un gallego en Italia. Con más de 200 contagiados y varias regiones del norte del país aisladas, a Alexandre Pallas no le para de sonar el teléfono. Vive desde hace dos décadas en Valeggio sul Mincio, una región italiana de la provincia de Verona (Véneto). Como él mismo explica: «Estamos justo en el medio, rodeados. A unos sesenta kilómetros por un lado tenemos el foco de Lombardía y al otro el foco de Véneto. En mi pueblo, de 15.000 habitantes, han cerrado escuelas, museos y centros públicos hasta el 1 de marzo. Me parece un poco ridículo porque los centros comerciales están abiertos. Los bares abren también aunque a las seis de la tarde tienen que cerrar. Mi impresión es que la situación a nivel sanitario está bajo control. Los ayuntamientos afectados están completamente aislados. La policía y el ejército lo tiene controlado, no se puede entrar ni salir», explica.

