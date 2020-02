El Cunqueiro descarta su primera sospecha de coronavirus en una mujer con contacto en Italia

0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 24/02/2020 17:09 h

Una persona que había estado recientemente en Italia acudió en la mañana de este lunes al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por si pudiera haberse contagiado del nuevo coronavirus. El brote italiano ha disparado la psicosis. Ya se estaba viviendo algo parecido entre las personas que habían viajado a China, pero Italia es un destino mucho más habitual para la población gallega. Como era esperable, las pruebas de sangre arrojaron un resultado negativo. Fuentes sanitarias aseguran que es algo que está sucediendo también en otros hospitales de Galicia.

Según fuentes del hospital, desde el punto de vista clínico el caso estaba muy claro, porque su contacto con Italia era lejano, no de los últimos días, y el brote en el norte del país alpino se declaró en el fin de semana. Aun así, siguiendo el protocolo, la paciente fue aislada en un box del hospital y se le tomaron unas muestras de sangre. También se le hizo una exploración clínica general. En menos de una hora se le mandó para su casa, con recomendación de aislamiento domiciliario. No fue necesario esperar a que los análisis ofreciesen un resultado categórico, porque la clínica no era compatible con el Covid-19, como se llama oficialmente a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus de Wuhan. Cuando ya estaba en casa, llegaron los resultados negativos de laboratorio.

Los criterios que marcan una sospecha de caso son claros. La persona tiene que presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria (tos, dificultad para respirar, preferiblemente fiebre...). Además, tiene que haber estado en las zonas afectadas en los últimos catorce días o bien haber tenido contacto estrecho con alguien de quien se investigue si tiene el coronavirus, y por contacto estrecho se entiende permanecer a menos de dos metros de distancia sin medidas de protección, como mascarillas. De entrada, si estas dos condiciones no se cumplen, los médicos entienden que no hay posibilidad de que el usuario tenga el Covid-19. Bien es cierto que los criterios de sospecha van cambiando y que a los pacientes se les están tomando muestras de sangre para enviar al laboratorio.

Normalmente, en las urgencias del Cunqueiro recomiendan a estos pacientes que tomen medidas de aislamiento domiciliario, pero no se trata de una cuarentena, sino de evitar contactos estrechos con otras personas para evitar difundir las posibles infecciones. No se hace de manera específica para el coronavirus, sino para todas las enfermedades respiratorias, como la gripe.