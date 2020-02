El carnaval de Vigo reta al de Río de Janeiro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 21/02/2020 21:46 h

El entroido vigués está oficialmente inaugurado. El alcalde destapó el Meco, el símbolo del carnaval vigués que este año es un artefacto de poliespan con algunas de las grandes ideas del alcalde: la noria de Navidad, el dinoseto, el programa de pintado de medianeras, el volcán de Coia y otros antiguos símbolos de la cuidad como el Sireno, la escultura de As Travesas o el nuevo estadio de Balaidos. Luego se subió al escenario instalado en la Porta do Sol de la que ha desaparecido toda sombra de las obras del túnel, e invitó al regidor de Río de Janeiro «para que vexa este carnaval excepcional. Esa é a nosa forma de ser», espetó Abel Caballero desde el estrado sobre el que minutos después aparecería la cantante Soraya. El regidor presentó a la artista, que daba el primer concierto de las fiestas en una Porta do Sol bastante desangelada y con escasa gente disfrazada. Pero Soraya salió con ganas y dijo que Vigo es la mejor ciudad de España, lo que dejó encantado a Caballero.