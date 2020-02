Descartan el coronavirus en dos personas en el hospital de Vigo

0

La Voz de Galicia

Vigo 18/02/2020

Dos personas, madre e hija, acudieron el lunes a las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque tenían tos y habían estado recientemente en China, según fuentes del hospital. El protocolo de actuación cambió la semana pasada: antes solo se trataba como sospechas de coronavirus a las personas que habían estado en la ciudad de Wuhan en los 14 días anteriores; ahora es en cualquier punto de China. Esto hace que haya que notificar cualquier caso de personas con síntomas respiratorios y que hayan estado en ese país al Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia, que es quien decide si debe ser estudiada por si tiene el virus.

En este caso, las dos pacientes fueron conducidas al box de aislamiento y se les tomaron muestras de sangre, que acabarían dando negativo. Los médicos les hicieron una exploración básica y determinaron que apenas tenían clínica similar con una infección respiratoria. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus de Wuhan, oficialmente llamada Covid-19, provoca síntomas que son compatibles con los del catarro común, que en invierno está a la orden del día.

Con todo, tuvieron que permanecer varias horas en el box de aislamiento de urgencias, mientras los resultados de los análisis no llegaban. Existen dos tipos de análisis. El primero se utiliza para descartar hasta 33 causas de infecciones respiratorias. El segundo es genético y permite determinar el coronavirus de Wuhan. Si este es positivo, la muestra se envía al Centro Nacional de Epidemiología, en Majadahonda (Madrid). Allí se confirma y se hace la secuenciación del virus, que permite saber si este ha mutado o es igual al que está circulando en China.

Pero el lunes por la tarde en Vigo los análisis de sangre dieron negativos, así que a las pacientes se les dio el alta. A todos los enfermos de infecciones respiratorias —gripe y otras— se les recomiendan medidas básicas de aislamiento domiciliario para no contagiar a nadie. Los médicos no decretan aislamientos similares a cuarentenas, pero suelen sugerir el uso de mascarilla para no esparcir los virus respiratorios entre los más allegados.

Esta es la primera vez que se aplica el protocolo del coronavirus en el hospital de Vigo. Los pacientes permanecieron aislados hasta que se hizo el análisis de laboratorio que determinó que no tenían el virus.