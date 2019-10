El dueño de Rodman dice que Elena Espinosa no pisó Panamá

0

Vigo 31/10/2019 05:00 h

El propietario del astillero Rodman, Manuel Rodríguez, salió ayer en defensa de la que fue ministra y es teniente de alcalde de Vigo, Elena Espinosa, cuyo nombre ha aparecido vinculado a una sociedad radicada en Panamá. Rodríguez señaló que Espinosa es «absolutamente inocente» y que «no pisó jamás Panamá». Atribuya a un «error» «de no sé quién, mío no» el que la política siga figurando en el registro oficial de Panamá donde aparece como directora de Rodman International. «El abogado nos dijo que Panamá cerraría la empresa después de cinco años sin actividad», señaló el empresario, recalcando que la operación no fue en absoluto opaca porque «si fuera así a nadie se le ocurre montar una empresa con el nombre Rodman International». La empresa ha recalcado que las autoridades monetarios fueron informadas de la cuenta abierta a nombre del BBVA y asociada a la empresa que se creó en el país centroamericano, que está considerado un paraíso fiscal porque en el él no se pagan impuestos de sociedades sino una tasa anual de mantenimiento de las empresas radicadas allí. A pesar de que la venta de barcos a Surinam se cerró hace años, la empresa continúa en el registro oficial panameño.

Rodríguez aclaró que él no es presidente ejecutivo en el astillero y respaldó el trabajo que realiza Elena Espinosa. Para Rodríguez, que surja la información en OK Diario más de veinte años después de que la sociedad ya no estuviese operativa solo obedece a intereses políticos.

Precisamente el portavoz del PP en Vigo, Alfonso Marnotes pidió explicaciones en el pleno porque en el registro municipal no figuran los cargos de Espinosa, ya que ella dejó la empresa Rodman. Caballero replicó que «el PP tuvo casos notables. No sé si hay fuerza moral para hacer esa intervención».