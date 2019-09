La Xunta pone un tope de 1 millón de euros para las rebajas en sus autopistas

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 14/09/2019

La Xunta ha blindado la que será su primera aportación para poner en marcha en Galicia rebajas en los precios de los peajes en horario nocturno. La Administración gallega pretende observar a partir del 1 de octubre qué capacidad de atracción de tráfico tendrá la rebaja de un 50 % en los peajes de las autopistas autonómicas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona y si dicho descuento aumenta el número de usuarios de los viales y elimina algo de los 2.400 vehículos diarios que transitan por las carreteras alternativas.

En esa fase de análisis la Consellería de Infraestruturas destinará hasta finales de año 271.693 euros para cubrir los descuentos que rebajarán a la mitad los peajes de ambas autopistas entre las doce de la noche y las seis de la madrugada. Dicha cantidad se suma a los 660.000 que prevé pagar la Xunta este año en descuentos del 25 % en el viaje de vuelta en el día a todos los usuarios de la AG-55 y AG-57 (no solo a los vehículos ligeros como en la AP-9), y que sube a un 50 % en caso de una segunda vuelta en la misma jornada. El acuerdo suscrito con Autoestradas de Galicia, hermana de Audasa y perteneciente igualmente al grupo Itínere, establece que será la empresa concesionaria la que se haga cargo de cubrir los importes de los demás descuentos en horario nocturno si se supera la barrera económica aportada por la Xunta, que en todo caso será renegociada en el 2020.

La autopista coruñesa fue utilizada el año pasado en el horario que contará con descuento por 119.982 vehículos que portaban dispositivo de telepeaje, indispensable para acceder a la citada rebaja, mientras que en el caso de la viguesa llegaron a 74.538.

Infraestruturas considera que la iniciativa de implantar en Galicia tarifas horarias como las que hay en prácticamente en todo el resto de España, o la que se ultima de rebajas para familias numerosas en las dos autopistas autonómicas, tiene que ser imitada por el Ministerio de Fomento en la AP-9 (Ferrol-Tui) y en la AP-53 (Santiago-Dozón). Sin embargo dichas peticiones públicas, reiterada en agosto por la conselleira Ethel Vázquez, no ha tenido contestación por parte del Gobierno central. «Hasta ahora ese diálogo no ha sido posible por la falta de un Gobierno estable y que se declare en disposición de adoptar decisiones sobre el asunto», señala la consellería. La falta de esa acción por parte de Fomento que apunta la Xunta, contrasta a su juicio con el hecho de que el ministro promueva un debate sobre el pago de peajes en las autovías pero «no dé pasos adelante en el cumplimiento de compromisos aún pendientes como la liberalización del peaje de Redondela, o la construcción del enlace Orbital, en Santiago, autorizado por el Gobierno pero aún no licitado seis meses después».

La Xunta añade que tampoco ha recibido respuesta alguna a su propuesta de evitar a los automovilistas el pago de subidas extra de peajes en la AP-9 por valor de 1.463 millones de euros en 20 años si Fomento asumiese pagar en cinco los 223 que costaron las ampliaciones de Rande y Santiago.

Ayer el grupo parlamentario popular terció también en contra de nuevas subidas extra en los peajes de la AP-9, y formuló además a través de su diputado Martín Fernández la petición a Fomento de valorar cuánto costaría rescatar la autopista para lo público, sin especificar quién pagaría esa operación.