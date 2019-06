Corina Porro encabezará la gestora del PP en Vigo tras la dimisión de todos los miembros de la lista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luis Carlos Llera

Vigo 03/06/2019 15:26 h

Los concejales electos del Partido Popular de Vigo y el resto de la lista que formó parte de la candidatura en las municipales del 26 de mayo han renunciado a sus derechos. Aunque cuatro de ellos podrían recoger sus actas de modo formal, no tomarán posesión el día 15 de junio si la nueva gestora que se hará cargo del partido no lo autoriza.

Toda la lista renuncia para que el órgano que mandará en el partido provisionalmente tenga las manos libres para poder actuar. Alguno de los miembros de la candidatura, como el número dos, José Ramón Santamaría, había ya anunciado que iba a poner su cargo a disposición del partido. Ahora son los los 27 titulares y 10 suplentes los que han confirmado por escrito que no tomarán posesión como ediles si el partido no les da el visto bueno. No obstante no se descarta que alguno de los electos continúe en el Concello como edil. El partido le ha propuesto a la exalcaldesa Corina Porro que asuma la presidencia de esta gestora. Esta mañana ha empezado a hablar con los sindicatos y los integrantes del Consello Económico e Social para que lo sepan.

La gestora, pendiente de constituirse posiblemente esta misma semana, tendrá una total capacidad de maniobra para configurar un grupo municipal que trabaje de forma coordinada e intensa para la nueva etapa. La idea es que haya suficiente libertad de movimientos para la dirección del PP sin pagar ningún peaje ni ninguna herencia de la etapa anterior. La propia presidenta popular, Elena Muñoz, señaló el mismo sábado que todos los cargos ponían a disposición del partido su acta. Pero fue el domingo cuando esa resolución expresada en voz alta se manifestó en documentos rubricados por cada uno de los participantes en la lista encabezada por Muñoz.

El nombramiento de la gestora va a ser rápido. Mañana se reúne la dirección gallega del Partido Popular de Galicia y pasado mañana lo hace la junta del PP de la provincia de Pontevedra. En estos dos órganos de decisión se van a configurar los nuevos equipos. En estos momentos, Elena Muñoz ha mostrado internamente su prudencia ya que no quiere influir hacia a un lado u otro, aunque han empezado a sonar algunos nombres que tiene que llevar a cabo el consenso entre las diferentes sensibilidades.

El PP tiene que recomponerse y luchar en una nueva etapa con un escenario muy difícil en el que el partido ha quedado reducido a cuatro concejales, los peores resultados de su historia, y se necesita un elenco reducido pero con mucha moral de victoria y con la estrategia política suficiente para reconquistar todo el terreno perdido. En este caso es mucho, ya que el PP de Vigo ha perdido en los últimos años 40.000 votos en la ciudad.