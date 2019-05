Denuncian a un taxista de Vigo por llevar falda

0

31/05/2019

La Cooperativa de Taxistas de Vigo ha denunciado a la Policía Local a un taxista por llevar falda. El taxista, atacado de calor, con temperaturas por encima de los treinta grados ha acudido a trabajar en falda ya que no puede hacerlo en pantalón corto porque la normativa municipal lo prohíbe. El chófer denunciado a los agentes lleva una prenda de verano de color blanco, lo que ha suscitado todo tipo de comentarios. El presidente de la cooperativa, Manuel Chorén, ha confirmado que «hemos dado parte a la Policía Local por incumplimiento de la normativa» ya que considera que hay que ir vestidos de forma normal y el uso de faldas no está generalizado entre los varones como pueda estarlo en otros lugares, como Escocia, donde es una prenda más común, sobre todo para ir a fiestas o celebraciones. Fuentes de la directiva de la organización han añadido que «vestir con falda en este caso no le hace ningún bien al sector del taxi». Las normas obligan a«vestir con decoro» y eso excluye, según la ordenanza del taxi de Vigo, los pantalones cortos, las camisetas interiores de tirantes o las chanclas, entre otras piezas del vestuario. Cuando se aprobó la normativa un grupo de críticos con la actual dirección anunció que vestirían con falda si se les prohibía vestir con pantalón corto, prenda que estaba permitida hasta el año pasado. Roberto Costas, de Elite Taxis, señala que la ordenanza municipal no prohíbe usar falda y que el compañero que la utiliza lo hace «por estar fresco y por comodidad». Costas sugiere que se vuelva a autorizar el pantalón corto elegante. El autónomo que ha tomado la decisión de usar dicha vestimenta no ha querido hacer declaraciones hasta el momento porque asegura que no quiere protagonismo sino estar cómodo.