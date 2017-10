«Me tocó y besó», asegura la panadera que acusa al exalcalde Manuel Perez de acosarla

0

La Voz de Galicia E.V.Pita

Vigo 31/10/2017 11:36 h

El ex alcalde de Vigo, Manuel Pérez, se ha sentado esta mañana en el banquillo de la Audiencia en Vigo para responder como acusado de un supuesto delito de abusos por parte de un funcionario público con el fin de obtener favores sexuales por parte de una empleada de panadería que también cobraba el paro a cambio de no abrirle un expediente sancionador en el 2015.

En el juicio, Perez, que ya está jubilado, negó los hechos y se declaró inocente de piropear y hacerle tocamientos a la empleada cuando ella lo visitó en su despacho para entregarle la documentación de la panadería.

Por su parte, la supuesta acosada, una divorciada con dos hijos, confirmó en el juicio que su jefe la «preparó» para visitar al inspector y llevarle regalos, como botellas de whisky y cava, y que, una vez en el despacho, el exalcalde la piropeó y le tocó una nalga y un pecho y la besó en la boca. Incluso la agarró y le apretó los glúteos y se interpuso entre ella y la puerta para impedirle escapar. Tras la denuncia, recibió presiones de su jefe para que olvidase todo y perdió su trabajo.

Manuel Pérez declaró en el juicio que acudió en abril a la panadería de O Calvario tras recibir una orden oficial. En el negocio, trató a los empleados con «corrección» y pidió permiso para entrar en el recinto de fábrica. Una de las empleadas trató de esconderse en los servicios y esperó a identificarla. Iba con ropa de trabajo y ella aseguró que no era una asalariada sino que estaba haciendo una prueba. El inspector no se creyó la historia de esa mujer. Luego, apareció el jefe del negocio, al que la Inspección conocía de otra actuación sancionadora, y lo citó para acudir a su despacho unos días después para que trajese la documentación.

Pérez negó a la Fiscalía que le dijese al jefe de la panadería que prefería que viniese a su despacho la empleada ilegal porque tenía «unos ojos muy bonitos».

El ex alcalde añadió que «yo soy hijo de panaderos y sé lo incómodo que es ir por la mañana a hacer gestiones». Quiso cambiar el horario de la cita pero le dijeron en la panadería que ya habían salido hacia la inspección. Al llegar a su despacho, al mediodía, vio salir a una persona mientras una mujer le esperaba en el pasillo. «No la reconocí», dijo el ex alcalde. «Solo dije que ahora la iba a atender», dijo.

Manuel Perez asegura que le preguntó a la empleada por qué no venía su jefe. Negó haberle dado dos besos a la mujer y que tampoco la tuteó.

«Ella traía una documentación y yo le pregunté si estaba asegurada y ella dijo que no y que estaba en el paro», aseguró. El exalcalde asegura que la mujer le rogó que no la expedientase: «Ella me dijo: 'No me quite el paro por dios porque es el pan de mis hijos, soy de Candean, yo sé que usted fue panadero». Acto seguido hablaron de los viejos tiempos de las panaderías en esa parroquia rural de Vigo.

También negó «rotundamente» haberle tocado un pecho y el trasero a la supuesta acusada, ni haberle dicho que tenía unos ojos de escándalo ni que hacer el amor con ella sería un espectáculo.

A los pocos días fue citado en la comisaría y luego volvió a la panadería pero no a presionar al jefe para que la empleada retirase la denuncia contra él sino para «ver quién fabricaba el pan», pues le había quedado pendiente por realizar esa actuación.

El inspector asegura que tramitó un expediente porque la mujer le confesó que llevaba más de un mes trabajando allí en condiciones irregulares. Sin embargo, luego tuvo que abstenerse.

Asegura que la mujer, hija de panaderos, le preguntó en su despacho «reiteradamente» hasta tres veces si la iba a sancionar. El exalcalde dijo que tenían amigos comunes en el sector del pan. La mujer le preguntó qué iba a pasar con su paro y él le replicó que la Administración se dirigiría a ella por escrito. Perez recalcó que accedió a entrevistar a la empleada para sonsacarla respecto al tiempo que llevaba trabajando ilegalmente y que un amigo del sector le dijo días después que ella solo buscaba un acuerdo.

Añadió que su despacho es pequeño y se oye todo, lo que sería perceptible en la sala de espera y otras oficinas.

También negó que ella trajese una bolsa con regalos y solo trajo una documentación desordenada sobre prevención de riesgos «amañada» tras su visita.

Por su parte, la mujer dijo que conocía a Perez porque fue el alcalde de Vigo cuando él entro a inspeccionar la panadería. «Me puse nerviosa porque no estaba dada de alta», dice la testigo, quien admite que llevaba uniforme y se metió en el baño al ver al inspector de trabajo. Ella le dijo que estaba en periodo de prueba y «me preocupó». Añadió que el jefe y el inspector se dieron un apretón de manos y luego su superior le dijo que ella le tendría que llevar los papeles porque «tenía unos ojos bonitos». Asegura que su jefe, en días posteriores y estando ella en casa, la preparó para la visita al inspector: «Esos ojos bonitos tienen que servir para algo, sé amable con él inspector, págale un café, me dijo todo lo que le interesaba para que él no saliese perjudicado».

La mujer relata que le pidió a su novio que la acompañase a la visita al inspector pero su jefe dijo que la llevaría él mismo con los papeles y unos regalos, unos «detallitos para el inspector».

En la visita, le resultó «extraño» que Pérez la recibiese con dos besos. En la reunión, hablaron del sector de la panadería, y que «en un momento, me dijo qué ojos bonitos tenía y otras insinuaciones». Asegura que «para no perjudicarme iba a hacer como que no me había visto porque él no ganaba nada con perjudicarme». También le pidió el teléfono y «me decía que hacer el amor con ella era...».

Al irse de la oficina, Pérez «me agarra por los brazos, que me iba a llamar, que no me iba a acosar, intenta besarme, me besó en la boca y me agarró el culo e intentó tocarme el pecho tras decirle que había límites». Salió llorando del despacho «porque no me esperaba esto».

Su novio, tras conocer los hechos, presentó una denuncia en la comisaría y ella se sintió culpable pues prefería pasar página ya que iba a salir perjudicada si removía el asunto, lo que así ocurrió. «Me quitaron el paro, yo sabía quién era ese señor (Pérez) y el poder que tenía en el sector de la panadería. Mi jefe Javier me llegó a ofrecer 6.000 euros si retiraba la denuncia porque yo no iba a encontrar trabajo, él buscaba su interés», contó en el juicio la principal testigo del caso. Otro jefe le presionó para que olvidase la denuncia. Añade que ella nunca pidió indemnización y se marchó a Barcelona por dos años «por esto» y hace seis meses. Tras la inspección, no volvió a ir a trabajar. Es una divorciada con dos hijas.

El abogado de Perez le preguntó si le rogó que no la sancionase. Ella contestó que «es como cuando te pilla la Policía y le lloras un poco para que no te multe».

La vista se ha celebrado esta mañana en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

Los hechos se remontan al 2015, después de que el exalcalde, que trabajaba como inspector de trabajo en Vigo, supuestamente acosó sexualmente en su despacho oficial a una empleada de panadería que trabajaba y cobraba el paro a la vez. Según la Fiscalía, la joven se resistió a las propuestas sexuales del inspector, que la colmó de piropos mientras examinaba su expediente. Finalmente, el inspector no elaboró un informe y la Fiscalía lo acusa de un delito de abusos por funcionario público al incumplir sus obligaciones con el fin de obtener favores sexuales. El fiscal pide año y medio de cárcel para el exalcalde.