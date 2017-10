Vecinos de Pazos tiraron una puerta para rescatar a un vecino

0

Vigo 16/10/2017 15:15 h

Vecinos de Pazos de Borben derribaron la puerta de entrada de la casa de un vecino para salvarle la vida. Estaba durmiendo extenuado tras un día de intenso trabajo y no se dio cuenta de que su domicilio estaba ardiendo. «Eran las cinco de la mañana y no me entere hasta que me sacaron», relata Juan Carlos fernandez. El bajo de la vivienda en Pazos era sede de una asociación de artistas de música tradicional. En el momento del siniestro su mujer y su hija habían abandonado ya la zona refugiándose en Ponte Caldelas. El alcalde ha señalado que los medios resultaron insuficientes por la amplitud de focos.