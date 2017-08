Una viguesa se abalanza sobre la policía para impedir que esposen a su maltratador

0

La Voz de Galicia E.V.Pita

Vigo 23/08/2017 11:35 h

La Policía Local de Vigo ha detenido a un supuesto maltratador acusado de pegar a su pareja. La mujer no sólo no quiso interponer denuncia contra el hombre sino que además se abalanzó contra los agentes cuando forcejeaban en el suelo con él para esposarlo por un supuesto delito de violencia de género. La lesionada, que tenía rastros de sangre en ropa, cara y manos, dijo que no lo iba a denunciar porque lo «quería mucho».

Los hechos ocurrieron a las 5.00 horas de esta madrugada cuando los vecinos alertaron de que oían los llantos de una mujer en la calle Eiras. Los agentes timbraron pero nadie les abría hasta que salió un hombre ensangrentado y con un objeto en la mano. Los policías lo echaron al suelo y un Pit Bull intentó morderles y la propia víctima se abalanzó sobre ellos.

El detenido es un argentino de 29 años afincado en Vigo. La mujer no quiso ser atendida por los servicios médicos.