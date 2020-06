Nuria confirma que deja el Deportivo tras no aceptar renovar: «Hay que emprender el vuelo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia EFE

11/06/2020 17:31 h

La jugadora Nuria Rábano se ha despedido del Deportivo Abanca tras no haber aceptado la propuesta de renovación y ha asegurado que toca «emprender el vuelo».

La futbolista, que no confirmó su próximo destino, aunque presumiblemente será la Real Sociedad, afirmó que es una decisión que ha tomado «después de mucho tiempo» y con el objetivo de «seguir sumando experiencias» y dar otro paso en su «vida personal y profesional».

«Después de cuatro temporadas en este club, solo tengo palabras de agradecimiento de corazón. He tenido mis mayores alegrías y también mis peores días, pero no cambiaría nada de estos años aquí», indicó la jugadora, que ha «madurado y crecido personalmente y futbolísticamente».

Rábano se marcha con agradecimiento al club, sus compañeras y cuerpo técnico y aseguró que le han hecho ver «el gran significado de la palabra equipazo».

También se ha acordado, en su despedida, de la afición del Deportivo y afirmó que los «caminos se separan» pero siempre llevará al equipo en el «corazón» y la «piel».

«Lo he dado todo, he trabajado y espero haber estado a la altura. Me voy con la cabeza bien alta, dejando al Deportivo Abanca donde se merece», comentó.

Añadió que «a veces hay que emprender el vuelo para seguir aprendiendo y abrir puertas» y aseguró que la decisión de irse fue «muy difícil» de tomar pero la «cabeza» debe ir «por delante del corazón».