El Deportivo ata a Athenea del Castillo

A Coruña 28/02/2020 17:12 h

Lo había avanzado en una entrevista a La Voz de Galicia el pasado 10 de enero: «Al cien por cien, seguiré el año que viene en el Deportivo». Y este viernes se ha hecho oficial. El club anunció que la jugadora cántabra ha firmado la prolongación de su contrato hasta junio del 2021, por lo que una de las grandes revelaciones de la presente temporada en Primera Iberdrola cumplirá su segunda temporada de blanquiazul.

«Yo estoy feliz en A Coruña. Ya he hecho mi huequecito aquí. Tengo mis amigos, estoy contenta con mis entrenadores, mis compañeras.... Así que yo, al cien por cien, seguiré el año que viene en el Deportivo», explicaba hace un mes en La Voz. Yo les he dicho lo que quiero hacer, que es seguir aquí, y con eso a mí me vale. No necesito tener firmado nada. «Yo le expliqué [a Pablo Pereiro] que yo estaba feliz aquí y él me dijo que también estaba contento conmigo... », agregaba.

Athenea se suma así a la lista de jugadoras que han sellado su continuidad en el proyecto del Deportivo de la próxima temporada. Antes ya lo habían hecho Iris Arnaiz, Peke y Sullastres. Además, las colombianas Lorena Bedoya y Carolina Arbeláez tienen la opción de continuar tras recalar en el Dépor en diciembre.