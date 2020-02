La Real Sociedad roba un punto de la fiesta de Peke

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iván Antelo

A Coruña 19/02/2020 21:30 h

Cuatro goles al Valencia y tres a la Real. Siete, en ocho días. Si el seleccionador Jorge Vilda no convoca a Peke para la próxima convocatoria de España, que dará en los próximos días, algo falla. Y no es la vizcaína, que más no puede hacer ya. Su última exhibición solo le permitió al Deportivo empatar (3-3) y así mantenerse quinto clasificado de Primera Iberdrola.

Ante la sobrecarga de partidos del calendario, Manu Sánchez volvió a rotar. Con respecto al once que había jugado el domingo contra el Rayo, entraron seis futbolistas nuevas: Sullastres por Misa, Bedoya por Villegas, Iris por Arbeláez, Merino por Maya, Athenea por Tere y Kika por Gaby. No en vano el sábado (11 horas) vuelve a haber partido en Abegondo contra el Sporting Huelva. Una mala caída en el minuto 8 de partido hizo que Alba Merino fuese retirada en camilla, doliéndose de su hombro derecho. Teresa Abelleira entró en su lugar.

El partido comenzó con intercambio de golpes. Los dos equipos fueron atrevidos con balón, con la Real castigando cuando podía alguna que otra salida de balón local defectuosa. Peke fue la primera en perforar la portería al transformar un penalti que ella misma provocó (minuto 18), pero la alegría le duró apenas dos minutos al Deportivo, pues Nahikari empató culminando una rápida acción por la banda derecha de Lucía Rodríguez (20). La propia Peke firmaría el segundo a la media hora tras materializar el rechace de Adriana a un tiro suyo. Las porteras serían las culpables de que se llegara con 2-1 al descanso, ya que Teresa (36) y Eizagirre (48) rondaron los tantos.

Un inoportuno resbalón de la colombiana Lorena Bedoya permitió a Cardona empatar en la reanudación (49). Pero las de Manu Sánchez se levantaron a este segundo revés, gracias a una galopada por la derecha de Michelle que terminó en remate y gol al rechace de Peke (59). La euforia por el 3-2 llevó al Dépor a merecer algún tanto más (Peke rozó otro póker en el 72). Las coruñesas perdonaron y Cecilia las castigó con el empate a seis del final.

Con todo, el Deportivo lo siguió intentando, pero el resultado ya no se movería.

Ficha del partido

Dépor Abanca: Sullastres; Cris (Patri López, min 85), María Méndez, Bedoya, Nuria; Michelle Romero (Maya, min 60), Iris, Merino (Tere, min 10); Kika (Gaby, min 60), Peke y Athenea.

Real Sociedad: Adriana, Iraia, Maddi, Etxezarreta, Nahikari (Sara Olaizola, min 43), Palacios (Roda, min 66), Nerea Eizagirre (Cecilia, min 77), Cardona (Manu, min 77), Baños, Lucía y Mendoza.

Goles: 10, min 18: Peke, de penalti; 1-1, min 20: Nahikari; 2-1, min 30: Peke; 2-2, min 49: Cardona; 3-2, min 59; Peke; 3-3, min 85; Cecilia;

Árbitra: Ylenia Sánchez Miquel (comité catalán). Amonestó a Etxezarreta, Nuria, Iris,

Incidencias: duelo perteneciente a la jornada 14 de Primera División Iberdrola celebrado en la ciudad deportiva de Abegondo ante un millar de espectadores.