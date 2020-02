Manu Sánchez: «Nos vamos disgustados, no merecimos este resultado»

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

16/02/2020

La expedición del Deportivo se marchó de Madrid con los semblantes serios y muy dolidos por no sumar nada positivo en su visita al Rayo. Entienden que debieron puntuar. «Nos vamos un poco disgustados porque creo que el resultado que merecimos no era este», explica Manu Sánchez, entrenador de las coruñesas. «De todas formas, tenemos que analizar los errores a corregir porque el miércoles volvemos a jugar y este tren no se para», agrega.

«Creo que tuvimos el control del partido en todo momento y así logramos adelantarnos en el marcador. El empate a poco del descanso fue clave y nos hizo mucho daño moralmente», comenzó analizando. «En la segunda parte seguimos teniendo la posesion, pero ya nos costó más profundizar y enlazar con la línea de ataque. No defendimos bien la segunda jugada y se nos adelantaron», remarcó.

Además, el entrenador coruñés lamenta la falta de acierto en los minutos finales. «Las ocasiones de Nuria, Peke y Teresa deberían ser suficientes para por lo menos empatar, pero no fue así.

No queda otra más que felicitar al Rayo y pensar ya en el miércoles», finalizó.

Calendario sobrecargado

A pesar de jugar su tercer partido en una semana, la competición no se detiene para las coruñesas que ahora deberán recibir de forma consecutiva a la Real Sociedad (este miércoles a las 19) y al Huelva (sábado a las 11). El 25 o 26 tocará visitar al Barça en Copa.