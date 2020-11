El Deportivo Liceo no entiende de contratiempos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

15/11/2020 13:57 h

En una temporada tan atípica, en la que el aplazamiento de partidos se ha convertido en habitual, la cabeza cobra un especial protagonismo. Y el Deportivo Liceo está demostrando que también está preparado a nivel psicológico. Llegaba al Palacio de los Deportes de Riazor un histórico en apuros, el Vic. El conjunto rojiblanco se presentó como penúltimo sin complejos y se fue como penúltimo goleado (10-3). Y eso que los verdiblancos tuvieron que remontar el tanto de Molas en el minuto 8, después de finalizar a la perfección un contragolpe tras una bola al hierro de los coruñeses.

Catorce minutos le duró el Vic a la apisonadora verdiblanca, que se está mostrando intratable en este inicio de temporada. Seis partidos ganados, con 40 goles a favor y solo 7 en contra. Números de campeón. Y eso que en esta ocasión no pudo contar con Roberto di Benedetto, con problemas físicos. Dio igual, más minutos a repartir entre uno menos, pero igual eficacia.

Los parones motivados por los aplazamientos de los partidos parecen no descentrar a los gallegos, que, como es habitual en Riazor, saltaron a la pista con la intención de mandar. Pero enfrente se encontraron a un Vic con la clara intención de no amilanarse y tratar de contragolpear con rapidez. Así sucedió cuando a los ocho minutos, después de que los coruñeses erraran varias ocasiones, Molas ponía el 0-1 en el marcador. No cedió el Liceo y mantuvo su ímpetu. Le costó seis minutos igualar camino de la remontada y posterior goleada. Platero, Dava Torres, Oruste (acabaría firmando 4 tantos) y Adroher firmarían los goles que elevaron el 4-1 al marcador antes del descanso.

Con los deberes hechos en los primeros 25 minutos, la segunda parte sirvió para que Copa repartiera minutos, incluso gozando de algunos el joven Pablo Parga, que respondería con un gol, y para que Oruste hiciera cuatro dianas gracias a dos minutos de inspiración de cara a la meta contraria. Poca historia para un Liceo que parece dispuesto a pelearle la Liga al Barça a toda costa.

Ficha técnica

Deportivo Liceo (10): Carles Grau, César Carballeira, David Torres, Franco Platero, Jordi Adroher -cinco inicial-, Oruste, Marc Grau y Pablo Parga

Vic: Burgaya, Font, Molas, Ramírez, Carles Sánchez -Le Berre, Montero, Parcerisas, Genero y Masoliver.

Árbitros: López Quinteiro y Vidal Costa. No hubo azules.

Goles: 0-1, min 8: Molas; 1-1, min 14: Platero; 2-1, min 18: Dava Torres; 3-1, min 20: Oruste; 4-1, min 20.30 Adroher; 5-1, min 30. Marc Grau; 6-1, min 40: Oruste; 7-1, min 40.30: Oruste; 8-1, min 41: Oruste; 8-2, min 46: Font; 9-2, min 45: Adroher; 10-2, min 47: Pablo Parga; 10-3, 49.55: Font.