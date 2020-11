Manu Sánchez: «Soy yo el que no está dando con la tecla de lo que necesita el equipo»

0

La Voz de Galicia P. Barreiros

12/11/2020

Tras seis derrotas en otras tantas jornadas, el Deportivo Abanca se conjura para comenzar a ganar este sábado contra el Levante. Manu Sánchez se ha declarado confiado en sus propias fuerzas y en el apoyo que le han demostrado el club, la afición y las jugadoras en revertir una situación amarga, en especial tras la dulce última temporada blanquiazul. Estas fueron sus palabras tras anunciar la lista de convocadas para el partido:

Estado de ánimo. «Estamos tocados y tocadas. El partido contra el Sevilla por cómo se cerró fue muy cruel. Ver tan cerca puntuar y que se escape en el descuento te toca. Tanto nosotros como ellas sentimos mucho el equipo y el trabajo que ha costado llegar hasta aquí. Así acabamos el partido y, luego, toca levantarnos. Y ahora ya tenemos confianza plena para el partido del sábado».

Bajas. «Kenni sigue con problemas musculares. Peke ya hizo parte del entrenamiento. Pero perdemos a Lady por molestias en la rodilla».

Rival. «Ahora mismo no podemos pararnos a pensar mucho en el equipo de enfrente. Es uno de los grandes de la categoría, pero no podemos pensar en eso, solo en recuperar sensaciones que este año no están apareciendo».

Reencuentro con María Méndez. «Aparte de una niña entrañable, pese a que pasó solo un año con nosotros, la temporada pasada fue muy bonita para todos nosotros. Ella aún no ha alcanzado su techo. Más temprano que tarde acabará en selección. Es una central de altísimo nivel y muy disciplinada también en el entrenamiento invisible».

Quejas por el protocolo de la Liga. «Hablar de esto ahora es como si me quejase por no ganar. Pienso que no se están haciendo bien las cosas, no hubo control ninguno hasta esta semana y ha habido situaciones de… no sé como calificarlas. Se han suspendido muchos partidos, nosotros hemos tenido muchas bajas y tiramos para delante. Pero hubo circunstancias que no se respetaron bien. No creo que sea un protocolo válido. No sé por qué obligas a tener filiales si después no valen para nada, y por una jugadora o dos se suspenden partidos. El espejo es la Champions masculina. Me temo que se van a cambiar las reglas del juego en competición en medio de la Liga y va a haber perjudicados y luego muchos se van a lamentar. El Deportivo es un ejemplo de cómo se están haciendo las cosas y quiero destacar el ejemplo de estas jugadoras».

Confianza en el entrenador. «Sí la siento. Antes que entrenador soy deportivista y si se piensa que hay que cambiar, conmigo no va a haber ningún problema. Cada día hablo con Pablo Pereiro, el propio presidente es el primero que cada semana me transmite confianza, veo que las jugadoras no han perdido confianza, y la afición cada semana me inunda de mensajes de ánimo. No estamos haciendo nada mal, pero no están saliendo las cosas. Ha habido más partidos que menos en los que hemos merecido puntuar, pero no nos está llegando».

Estilo de juego. «El equipo está bien, porque hacemos cosas muy buenas en cada partido. Tiene calidad y planta cara, pero hay otros momentos en que no está tan bien. La mayor parte de lo que está pasando es responsabilidad mía y hay un par de partidos en que me equivoco en el planteamiento. Seguramente soy yo el que no está dando con la tecla de lo que necesita el equipo».

Motivos para confiar en el triunfo. «El domingo el equipo peleó muchísimo en un escenario como Riazor, y eso nos da motivos para confiar en que se puede ganar el sábado. Ningún equipo nos ha superado con claridad. El peor partido fue contra el Madrid, y porque nosotros le pusimos las cosas fáciles. Hay que confiar y trabajar muchísimo. Le damos mil vueltas a todo y me voy a agarrar a eso hasta el final».

Cambios. «Hemos cambiado mecanismos y sistemas buscando el mejor escenario posible para que las jugadoras se sientan más cómodas. Cada semana hemos ido avanzando y buscando nuevos mecanismos y comportamientos para este sábado. Buscamos la forma de ayudar a las jugadoras. Hemos ido variando cosas que funcionaban de memoria y ahora no salen. Estamos en ese camino. Por trabajo no va a ser».

Vuelve Cris. «El equipo quiere tener a todas las jugadoras disponibles, sobre todo a las que llevan mucho sin jugar. Peke es la máxima goleadora, y Cris, la que más minutos jugó la temporada pasada. Y es un buen aliciente que estén ya en el grupo. Con esas ayudas tenemos una buena conjura para ganar el sábado».