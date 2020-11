Manu Sánchez: «Tenemos jugadoras que no van a dejar que esto se caiga»

0

09/11/2020

El Deportivo femenino encajó el domingo su sexta derrota consecutiva. Un duro varapalo, que llevó a algunas de las jugadoras a tirarse al suelo al finalizar el último duelo, llorando desconsoladas. Manu Sánchez saca una lectura positiva a esa escena. «Están mal anímicamente, sienten mucho este equipo. Era un día especial para revertir la situación y ellas lo padecen más que nadie. Es un orgullo ver a las jugadoras así en la sexta jornada, porque eso quiere decir que están muy responsabilizadas. Tenemos jugadoras que no van a dejar que esto se caiga», explica.

El último tropiezo llegó con saña. Encajando en e l minuto 95, en la última jugada. «Fue un partido con diferentes momentos. En unos fuimos mejores, en otros el Sevilla consiguió imponerse. Fue bastante abierto. Quizás lo más justo hubiera sido un empate, pero ese gol en el descuento deshace un poquito todo», dice.

«El análisis global es negativo. No es normal que en seis partidos no logremos un punto. Arrastramos diferentes factores, que no tienen que ser excusa, como pueden ser las bajas, mecanismos que teníamos interiorizados que no están funcionando... Estamos cambiando muchos de ellos y eso necesita tiempo para que las jugadoras nuevas entiendan lo que buscamos», agrega.

Sánchez no quiere mirar más allá del próximo partido, que será el sábado frente al Levante. «Ya sabíamos que la decisión de la RFEF de que desciendan 4 equipos esta temporada iba a complicar mucho más el objetivo, pero ni por asomo nos planteamos eso ahora mismo, sería poner losas encima de las jugadoras», advierte.