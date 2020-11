Un arreón basta al Deportivo ante el Coruxo

Diez puntos en cuatro jornadas callan muchas bocas, pero el Deportivo sigue sin convencer a nadie. Frente a un Coruxo esforzado y dominador, pero sin pegada, gestó su tercer triunfo y sigue sumando en esta Segunda B de la pandemia que obliga a pensar únicamente en la jornada que está entre manos. Un gol de Lara en el arranque de una segunda parte alocada, en la que el marcador de los dos equipos se pudo mover en varias ocasiones, selló un triunfo que a los locales les supo a gloria, pero no premió el esfuerzo y buena propuesta del rival.

La primera parte transcurrió entre bostezos. El control correspondió al Coruxo, que no se conformó con maniatar al Dépor, sino que hasta se asomó con cierto peligro a la meta de Abad. Es cierto que su propuesta decreció con el paso de los minutos y los coruñeses acabaron asomándose más a la meta de Alberto en los últimos instantes de la primera parte, pero la distancia de presupuesto y clasificación entre unos y otros no quedó patente en el césped en ningún momento.

El Dépor jugó muy incómodo por la presión del Coruxo, que desde la pizarra de Míchel Alonso encontró todas las debilidades blanquiazules. Estos parecieron jugar durante buena parte de este período con algunas marchas menos que un Coruxo multiplicado en el esfuerzo y el fútbol. El principal síntoma de los problemas blanquiazules se vio en qe Uche Agbo se pasó veinte minutos sin apenas tocar la pelota, hasta que su equipo volvió a jugar, como en la segunda parte contra el Unionistas, con doble pivote, y Borges se alineó en paralelo con su compañero.

Para entonces el visitante Mateo ya había chutado desde 20 metros cerca del palo de Abad y aún Antón de Vicente buscaría sorprender al meta blanquiazul con una vaselina desde el mediocampo. Si al Coruxo le faltó pegada para plasmar su incontestable dominio ante un Dépor agarrado a Mujaid y Álex Bergantiños como salvavidas, el Deportivo rozó el gol en el único de sus disparos que halló puerta: una falta directa desde el callejón izquierdo del ataque en el que Keko se sacó un trallazo que se estrelló en el larguero.

El lance reanimó a los blanquiazules, que en esos últimos instantes de la primera parte generaron peligro en un disparo desde la frontal de Nacho bloqueado por la zaga viguesa y en una dejada de Claudio Beauvue en el punto de penalti a la que Lara no llegó. La reanudación arrancó con la misma chispa deportivista, que gestó la jugada polémica del partido: Bergantiños halló el pasillo por el que Lara corría hacia el área visitante y cruzaba ante Alberto, pero Cueto Amigo se equivocó al señalar fuera de juego.

El extremo sí que pudo celebrar a la segunda su primer gol con la blanquiazul. Lara cruzó a la red el 1-0 en una jugada que comenzó en la derecha y pasó por los pies de Keko, Borges y Nacho en la frontal hasta la dejada de Claudio Beauvue para la llegada de su compañero y que el balón acabase en la red. Pero el gol no calmó el partido, que derivó en una peligrosa ida y vuelta, y el Coruxo respondió de inmediato. Mateo bombeó una falta al área desde 25 metros, pero Abad rechazó a córner el cabezazo franco de Andriu, que remató sin oposición en boca de gol.

La aparición de Miku, Gandoy y Galán dieron un empujón al Dépor. El extremo recibió del canterano y Alberto salvó. De vuelta al otro área, Jairo Cárcaba falló una aún más clara: Aitor Aspas centró y el delantero del Coruxo cabeceó solo fuera completamente solo en el área pequeña. Nunca esta temporada había permitido el Dépor tantas ocasiones claras del rival.

Pero no fue hasta que Vázquez volvió a agitar la pizarra, con la entrada de Granero, cuando el fútbol blanquiazul se calmó. Mujaid se movió al lateral derecho y Keko se centró a la mediapunta, con Galán a la derecha y Gandoy en la izquierda. Los cambios de Míchel, en cambio, no obraron el mismo efecto y, aunque el Coruxo dispuso de la posesión, las ocasiones visitantes desaparecieron. No así en el Dépor, que por medio de Keko y Miku perdonaron el tanto de la tranquilidad.

Ficha Técnica

Deportivo - 1

Carlos Abad, Valín (Granero, min 80), Mujaid, Álex Bergantiños, Héctor Hernández, Uche Agbo, Borges, Keko, Nacho (Gandoy, min 63), Lara (Galán, min 63) y Claudio Beauvue (Miku, min 63).

Coruxo - 0

Alberto, Antón, Crespo, Andriu, Manu, Yebra, Mateo, Álex Ares (Valiño, min 72), Aitor Aspas (Pedro, min 72), Jairo Cárcaba (Rivera, min 86) y Chevi (Jonathan Vila, min 80).