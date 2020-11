Fernando Vázquez: «El equipo es lo que la afición quiere que sea»

0

01/11/2020 19:16 h

Fernando Vázquez se mostró contento por el partido que hizo el Deportivo ante el Unionistas en el Reina Sofía, y que terminó con victoria para los blanquiazules gracias a un gol tempranero de Héctor Hernández. «Estamos para ganar. Independientemente de los medios que pongamos para conseguirlo. Sacar puntos es importante a la espera de que los futbolistas y el desarrollo del equipo puedan producir triunfos más fáciles y más aplastantes. Vinimos a buscar un buen resultado a un campo complicado y ante un rival acostumbrado a jugar en este tipo de terreno de juego y con un entrenador inteligente», afirmó el técnico deportivista, que volvió a destacar una vez más el momento de construcción en el que todavía se encuentra inmerso el equipo.

Preguntado por la importancia de haber marcado en el primer minuto, Vázquez quiso restar importancia al momento y dársela al tanto: «Adelantarte en el marcador siempre es importante. Te da más posibilidades para ganar el partido. Nosotros lo hicimos en unas circunstancias que fueron muy al inicio del partido y en un terreno que sabíamos que nos iba a costar».

La defensa

Futbolísticamente, el entrenador del Deportivo se mostró orgulloso de la actuación de varios de sus jugadores a título personal, pero también reconoció que se encuentra preocupado por el estado de la defensa del equipo. «Como digo siempre yo espero a que los futbolistas destaquen por si solos. Hoy vi actuaciones de muchos de mis futbolistas a un nivel muy superior de lo que vimos el otro día en Santiago. Y eso, a mí, ya me ponen muy contento. Me voy contento por lo que vi hoy», aseguró el de Castrofeito que, una vez más, volvió a alabar al capitán blanquiazul: «Álex demuestra su inteligencia táctica. Sabe cuando tiene que saltar y cuando no. Qué vamos a decir de Álex, sirve para todo. Si lo necesitásemos para barrer, también sería un gran barrendero. Es fiabilidad absoluta. Pero respecto a lo otro, sí es preocupante. En una semana se me cae la línea defensiva entera. Los laterales y ahora dos centrales importantes», se lamentó Vázquez.

Mejoras individuales

El técnico destacó las actuaciones de Celso Borges y el debut inmejorable de Héctor Hernández con la camiseta blanquiazul. «Celso subió especialmente su nivel en este partido. Por eso insisto con él, aunque evidentemente todo el mundo sabe el futbolista que es. Hay que esperar, darle tiempo a los futbolistas para que estén en su estado de forma adecuado para demostrar quién son. Héctor hizo un partido muy interesante. Estoy muy contento por él porque venía de una lesión de unas cuantas semanas y demostró por qué está aquí» aseguró y elogió el gran partido de Jorge Valín: «Extraordinario e impecable. Estuvo a un nivel altísimo».

Críticas

Vázquez insistió en que no está molesto por las críticas recibidas, que considera «opiniones de los periodistas», pero sí admitió que le preocupa que esas críticas puedan afectar a la afición. «Yo no estoy dolido con las críticas. Lo que si me puede preocupar es que las críticas se trasladen a la afición, que la afición piense así. El equipo es lo que la afición quiere que sea. Para mí lo importante es que la afición crea en el equipo, que confíe en el equipo y que lo apoye. Porque en ese contexto, los futbolistas son mejores. El deportivismo no es una base social que solo está con el equipo cuando las cosas van bien. Hay que demostrar que somos uno. Eso sí, me gustaría que la afición me hiciese más caso a mí que a vosotros...», bromeó el técnico que volvió a admitir una vez más que el equipo no está dando todo lo que puede dar, pero que está en el camino: «Estoy estudiando al equipo todavía. No tengo que garantizar que ahora mismo el equipo esté ascendido, porque por mucho que queramos no lo va a estar. Por eso, hay que darle tiempo y prepararse para los octavos de final».