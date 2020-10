Fernando Vázquez: «Me preocupa que la gente pueda perder la ilusión en estos jugadores»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

30/10/2020 15:36 h

Fernando Vázquez ha salido al paso de las críticas que su equipo está recibiendo el Deportivo en este inicio liguero. En las horas previas al partido de este domingo contra el Unionistas de Salamanca, ha pedido a la afición confianza y tranquilidad, al tiempo que ha insistido en «no caer en la tentación, que ha ocurrido en los últimos años en el Dépor, de que todos los futbolistas son malos o no sirven para nada».

Críticas al juego. «La crítica es necesaria, no sé si son precipitadas. Pero no podemos caer en la idea de que o tenemos un objetivo ya conseguido o nada. Estamos empezando la liga, todos saben cómo fue la pretemporada y a veces da la sensación de que tenemos que tener el objetivo cumplido al segundo partido. Y a mí lo que me preocupa es que la gente pueda perder la esperanza, la ilusión o la fe en el equipo o en los jugadores. Un futbolista se desarrolla mejor si sabe que está apoyado y la gente confía en él y cree en él. Considero que el año pasado esa sensación de que la gente estaba detrás del equipo fue clave para acercarnos al objetivo. Al final no lo pudimos conseguir. Pero sería muy… que ya en los inicios que el equipo sintiese que no hay esa unidad, fe y comunicación entre afición y equipo. El equipo va a ser aquello que los aficionados quieran que sea. Si crees en el equipo, este va a dar un nivel superior y va a ser más competitivo y mejor. Si desconfías ya de inicio, es posible que esa sensación llegue al equipo y este no pueda alcanzar las cotas para las que está preparado. El objetivo se va a conseguir cuando se vaya a conseguir, no ahora. Ahora el equipo necesita sentir que son buenos futbolistas y van a formar un buen equipo. Nos ayudaría mutuamente. Que esa unidad del año pasado no se rompa de inicio. El equipo tiene mucho desarrollo y hay futbolistas que no están en un estado de forma excelente. Las críticas siempre que no sean destructivas las acepto perfectamente, como siempre hice».

Cuerpo técnico. «Tengo un cuerpo médico, con su recuperador, un dietista, utilleros, y los que están más cerca de mí son Franganillo, Manuel Pombo, preparador, David Sánchez, que no le puedo llamar segundo entrenador, porque sé que voy a recibir críticas y las estoy recibiendo por eso, pero llamémosle ayudante y, además, analista del primer equipo. Tiene unas limitaciones, pero considero que puedo elegir una persona como ayudante sin tener un título nacional, que es lo que le falta a David Sánchez para desarrollar su función en todos los conceptos. La persona técnica de confianza es él, pero los problemas administrativos, porque tiene que tener un título nacional para poder desarrollar esa función de segundo entrenador, pero no puede dirigir desde el banquillo, según el reglamento el que se puede dirigir a los futbolistas es Manuel Pombo. Esa es la realidad».

¿Silva es el mejor futbolista que ha entrenado? «Entrené a grandes futbolistas, pero David Silva está entre los grandes. Era un chaval que estaba en el Eibar y que el Valencia, digamos, no quería y se lo pedimos cedido al Valencia. Venía cedido y jugó con nosotros un año espectacular, era impresionante y, además, verlo entrenar era para coger una silla y sentarse a verlo. Tenía la admiración de su entrenador y todos sus compañeros. Era un futbolistas que terminó esa temporada y se pudo quedar en el Celta, porque el Valencia lo vendía, pero no lo quiso comprar o no lo pudo comprar por problemas económicos. Voy a contar una anécdota personal entre él y yo. David vino a hablar conmigo y me dice que no quiere volver al Valencia, porque sentía que no lo querían. En aquel momento era Quique Sánchez Flores el entrenador del Valencia y le dije que cuando Quique lo viese entrenar, al cuarto o quinto partido sería titular. Y la historia fue tal cual. Titular y al año siguiente traspasado por un valor de mercado impresionante. Es un chaval extraordinario, aquel hijo que quieres tener, ese era David Silva».

El Unionistas, rival del domingo. «Intento concienciar a los jugadores de que tenemos que tratar a los rivales por igual, así que valoro al Unionistas como un rival que nos va a poner las cosas dificilísimas. Es un equipo bien preparado y entrenado. Tienen dirección y está el hándicap de que hay que jugar en un terreno de hierba artificial. En estos campo lo que ocurre es que las diferencias técnicas e incluso tácticas se igualan y cuenta con ventaja aquel más adaptado. No estoy buscando excusas, es una realidad. Son campos de hierba artificial que curiosamente en la Copa no está permitido que un equipo de Segunda juegue contra uno de Segunda B en un campo de hierba artificial. Por alguna razón será. En cambio en Segunda B se permite por razones que entiendo. Pero que iguala, evidentemente, y que vamos a tener problemas y dificultades, seguro. Aparte de lo que está demostrando este equipo, que ganó al Compostela y empató en Pasarón. De fácil, nada».

Sistema 4-4-2. «Siempre lo tengo en la cabeza. Miro a los que mejor están en ese momento y elijo a los once mejores para competir. A veces me lleva a tener que transformar el sistema o variarlo. Es lo que estoy haciendo, pero el 4-4-2 está ahí y no sé si lo voy a utilizar este fin de semana. Desconozco cómo tengo a Nacho, si quiero utilizar a Borja Galán o a Gandoy por ahí. Esa duda la mantengo hasta que pasen más horas de semana».

Cómo ve al equipo. «Confío en que cada día vaya mejor, la mejora no va a ser espectacular, pero por encima de que el equipo juegue así o de otra manera. A mí lo que me interesa es ganar el partido».

Uche Agbo. «No es fácil evaluarlo. Está mucho mejor, avanza a pasos agigantados. Pero esa duda de si está para 90 minutos o está para 60 son dudas de entrenador que iremos resolviendo».

Cuál es la identidad del equipo. «La actitud del equipo no es la de esperar, ni de replegar, es más agresiva. Es lo que estoy intentando. Es verdad que no lo hacemos de forma perfecta, o nos falta confianza suficiente para hacerlo, pero vamos evolucionando hacia ahí. Si esa estrategia de presionar y robar alto no funciona, hay más estrategias esperando para ser utilizadas. Pero el contexto para ganar está siendo un equipo que intenta presionar, robar alto y transitar rápido hacia el gol. ¿No se está viendo? Creo que en algunos momentos sí. No se ve lo del año pasado, el equipo no se está comportando igual. ¿Me estoy acercando a la perfección? Por supuesto. ¿Queda un largo recorrido? Por supuesto. ¿Que ese será el camino definitivo? No lo sé».

Granero, Héctor y Nacho. «Espero tener a los tres disponibles para jugar. Pero hoy (por este viernes) Nacho probó por primera vez y las sensaciones son positivas. Creo que Borja Granero va a llegar, porque es una inflamación lo que tiene, y Héctor, desde el miércoles está con toda normalidad».

Qué falla para más fluidez en el mediocampo. «Seguramente falta cierto desarrollo. No está trabajado en profundidad, las rutinas no están bien desarrolladas. Falta trabajo. Pero a pesar de todo ganamos un partido y empatamos otro. Es una situación comprensible. No estoy diciendo que vaya a ganar todos los partidos. Digo que la situación está siendo dura y complicada en el aspecto psicológico para mis futbolista. Pero tengo el objetivo claro de que el Deportivo esté la próxima temporada en Segunda, pero eso no lo voy a alcanzar ahora. Entiendo que las expectativas puedan ser de un nivel extraordinario, que el equipo fuera a funcionar como un reloj desde el primer momento y que arrasase a los rivales. Este tipo de pensamiento no es el correcto. No. Aunque el equipo estuviese bien y jugase con fluidez vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchísimos problemas. Yo estuve en Segunda B seis años y me enfrenté en partidos de Copa a equipos de Primera y les ganaba en casa. Quedé eliminado, le planteaba muchos problemas a los rivales. Cuando el Atlético de Madrid bajó a Segunda yo estaba en el Betis y jugaba con chavales de cantera. Pero el Atlético no subió, subió el Betis. No va a ser fácil. Necesitamos apoyo, confianza, seguridad y que la ciudad y la afición esté con el equipo. Solo pido esto a la afición: que no se deje llevar porque se crearon unas expectativas elevadas. El año pasado jugaron la Cultural Leonesa, de Segunda B, y el Atlético de Madrid, casi campeón de Europa. En aquel partido la Cultural le puso imposible al Atlético y este se clasificó por penaltis. Hay buenos jugadores, son desconocidos, pero son buenos. La afición nos tiene que apoyar a pesar de todas las dificultades. No vamos a ganar todos los partidos. Pero eso no indica que no podamos llegar al éxito, que es el ascenso. Estoy centrado en eso».

Cualidades del Unionistas. «Yo tomo los partidos como si estuviera en Primera y jugásemos contra la Real Sociedad o el Madrid o el Barça. Es un equipo muy bien entrenado por su técnico y que juega en un campo raro para nosotros, a pesar de que entrenamos dos días en campo de hierba artificial. Es un campo que iguala calidades. Vamos a pasar dificultades, pero vamos a buscar la victoria, por supuesto».

Tres centrales. «Todas las posibilidades están abiertas. Jugar con línea de cuatro o tres entra dentro de las posibilidades».

Miku y Uche, titulares. «Hablo con ellos y cada día mejor. Uche está a un nivel muy alto, y Miku está mucho mejor que cuando llegó. Pero la decisión del entrenador es si va a ser este fin de semana o no. No lo voy a comunicar».

¿Las críticas afectan al equipo? «No, estamos iniciando. La crítica hay que aceptarla y nada más. Lo que no se puede es romper el vínculo. No se puede esperar una superioridad extraordinaria. La realidad competitiva nos va a poner en nuestro sitio. No vamos a ganar ni por los nombres ni por el club que somos. Tenemos que evolucionar, jugar mejor, estar en un estado de forma superior,… Las críticas llegan porque las expectativas eran altísimas. No digo que el equipo no pueda llegar a dar eso. No sé a dónde vamos a llegar. Pero en estos momentos no es la realidad del equipo. Si eso lleva a apoyar al equipo, estoy conforme. Pero la confianza en el equipo debe mantenerse intacta y no caer en la tentación, que ha ocurrido en los últimos años en el Dépor, de que todos los futbolistas son malos o no sirven para nada. En situaciones malas es cuando el equipo necesita apoyo. Esa da confianza y seguridad. Vamos a pasar un año supercomplicado, porque el equipo no puede empatar. Vamos a perder partidos, pero confiemos en el equipo y que vamos a subir. Pero quién no ha tenido momentos malos? Vamos a conseguir el objetivo, pero vamos a pasar momentos malos. ¿Y en esos momentos todo tiene que ser destructivo? Yo digo que no. El deportivismo es una sensación extraordinaria y lo que hace al equipo enorme, pero que ese apoyo sea positivo en los momentos malos. ¿Este es un momento malo? Tenemos 4 puntos cuando podríamos tener 6. ¿El fútbol no me llena? Podemos estar de acuerdo, pero vamos a esperar».

¿En qué ha incidido esta semana para mejorar? «Procuro mejorar aquello que queremos hacer y a veces nos cuesta. Tenemos una idea y hay que pasarla al equipo para que aplique lo que queremos hacer. Luego veremos. Estamos en esa fase de que el equipo confíe en aquello que sí quiere hacer».

Rolan ¿traspaso en enero? «Hablaré con él cuando vuelva, lo miraré en los entrenamientos y, si considero que su nivel es suficiente y que lo puedo utilizar, lo pondré. Si me lo quitan al cabo de cuatro partidos, que se marche. Es lo que voy a aceptar. Pero trataré de sacarle el máximo rendimiento».

Problemas de juego del equipo. «Es posible que en algún momento el equipo intente algo y por falta de rutina de entrenamiento no la sepa plasmar. Algo de esto sí que hay. No quiero de inicio ser un equipo que se pase los 90 minutos sobando la pelota. Defensivamente no tenemos grandes problemas. Pero hay que saber jugar más directo y rápido. Nos falta de casi todo, pero si hay gente que no lo entiende, yo les pido comprensión y apoyo».