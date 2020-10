Héctor y Rolan, únicas bajas del Deportivo para el derbi

0

La Voz de Galicia La Voz

24/10/2020 13:07 h

Si Fernando Vázquez pretende retocar algo respecto al debut liguero ante el Salamanca, habrá que esperar a verlo sobre el campo del Vero Boquete. La lista de convocados para el derbi ante el Compostela no recoge ninguna novedad frente a la del estreno en Riazor.

El entrenador del Deportivo ha citado a 20 jugadores, incluyendo a un solo futbolista del Fabril. Se trata, de nuevo, del punta Adri Castro, quien no llegó a saltar al césped el pasado domingo. El delantero acompañará en la expedición blanquiazul a los 19 miembros del plantel del primer equipo disponibles para su técnico.

Una condición que no tienen, por distintos motivos, Héctor Hernández y Diego Rolan. El lateral sigue sin poder ejercitarse con el grupo debido a sus problemas físicos. El atacante uruguayo, por su parte, no está siquiera en A Coruña, ya que trata de arreglar los papeles que le permitan obtener el permiso de trabajo. Serán las únicas bajas del Dépor en su primer encuentro a domicilio este curso, fijado para mañana a las 5 de la tarde en el campo del Compos, que no podrá contar con aficionados en las gradas por culpa de la crisis sanitaria.