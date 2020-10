Vázquez: «En el vestuario parecía que habíamos ganado una final»

0

18/10/2020 23:29 h

«Era el primer partido. Los nervios de inicio en una categoría desconocida para nosotros nos afectaron bastante», explicó tras el encuentro Fernando Vázquez, para quien «si este partido fuera sin público, quizá no lo habríamos ganado. Con los tres mil aficionados parecía que estaba el campo lleno. Le quiero agradecer de todo corazón a la afición el apoyo».

Admitió el técnico que «tenemos que mejorar muchísimo, el equipo se tiene que desenvolver de otra manera. Hay que hacer un fútbol más fluido, más rápido». «El Salamanca nos dice qué tipo de partidos nos vamos a encontrar. Nos falta chispa», profundizó el míster.

«La prioridad es que los futbolistas estén bien, que se sientan en el estado de forma adecuado. A partir de ahí, mejorar también a nivel colectivo. Van llegando jugadores y falta trabajo colectivo», destacó. «Ya me gustaría que las individualidades funcionaran a su nivel. Creo que los jugadores tienen más y no lo estamos dando por falta de competición y entrenamiento», abundó Vázquez.

Elogios a Gandoy

Elogió el papel de Gandoy: «Tiene unas cualidades que no son las de Álex, Uche o Borges. Fue una de las notas positivas del partido. Salió muy enchufado, e hizo lo que tenía que hacer».

«No he visto al equipo cómodo con ningún sistema. Técnicamente no estuvimos correctos y así es difícil llevar el equipo a la portería contraria con eficiencia. Estamos lejos del ritmo que debemos mostrar en ataque. Necesitamos una claridad ofensiva impresionante», reclamó el entrenador blanquiazul.

Sobre los cambios realizados, aclaró que los llevó a cabo «por muchos motivos. Tanto Borges como Nacho tenían amarilla y conozco su estado físico. Busqué no quedarme con uno menos». Respecto al plantel, fue claro: «Tengo de casi todo. No son posiciones dobladas, pero los cambios van a llevar casi siempre a reestructurar el equipo. Eso me gusta».

Concluyó su intervención destacando la importancia del triunfo. También en el aspecto anímico. «En el vestuario parecía que hubiésemos ganado una final», desveló Vázquez. «El equipo soltó amarras y está muy feliz. Tenemos un grupo extraordinario», presumió.