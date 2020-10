Maya trae de cabeza al Deportivo femenino, que cae con el Espanyol

0

18/10/2020

Cuando el fútbol está de no, poco se le puede hacer. Y es que a este Deportivo no le sale nada, por mucho que lo intenta. Falla ocasiones que antes no perdonaba, los rivales aprovechan cada error suyo para marcar y, para colmo, hasta sus ex se ceban con sus desdichas. Esta vez fue Maya. La japonesa nunca ha destacado por ser una goleadora, pero ante las coruñesas anotó un doblete con la cabeza que le dio la victoria al Espanyol (3-2). Tercera derrota del Dépor, que merece mucho más que irse con 0 puntos al parón de selecciones internacionales.

Manu Sánchez introdujo una revolución en el once. Cambió prácticamente todo el engranaje defensivo y de fabricación de fútbol. Solo resistió la central Blanco, la interior Alba Merino y las atacantes Gaby, Peke y Athenea. Todo lo demás fue nuevo en el Dani Jarque. Relevo en la portería (Sullastres por Noe Bermúdez), en los laterales (Patri López y Villegas por la lesionada Cris y Kenni Thompson), en la pareja de Blanco (Ainoa por Bedoya), en el pivote defensivo (Arbelaez por Iris) y en la volante diestra (Kika por Lady Andrade).

Y el inicio fue bueno. El Dépor mostró sus cartas de partida, con un fútbol de posesión que le permitió protegerse con balón, aunque sin grandes ocasiones de gol. Sin embargo, las pericas, mucho más verticales, acabarían adelantándose en el marcador en su primer disparo entre palos: un centro de Dulce desde la derecha que remató de cabeza la exdeportivista Maya Yamamoto. Un golpe duro en lo anímico, ya que por tercera vez le tocaba a las coruñesas jugar a remolque del resultado.

Y por tercera vez hubo reacción. Este Dépor tiene carácter. Athenea del Castillo empató el encuentro al filo de la media hora al cabecear un buen centro de Villegas y Peke tuvo en sus botas el 1-2 antes del descanso, en una espectacular acción individual en la que se marchó de varias rivales, finalizando con un tiro cruzado fuera cuando estaba sola ante Dossey.

El Espanyol reaccionó en la segunda parte. Realizó dos cambios ofensivos (entraron Cristina Baudet y Laura Fernández) y las pericas mejoraron (Sullastres evitó el gol local en el 57 tras un buen remate de Paola Soldevila). El partido enloqueció en los minutos posteriores. El Dépor reclamó penalti de Maya sobre Athenea (60) y en la jugada posterior Cristina Baudet marcó el 2-1 de fuerte disparo desde fuera del área (61). Las coruñesas volvieron a levantarse rápido y Peke empató de nuevo con un golazo desde la frontal (63).

Manu Sánchez fue a por el partido al introducir en el campo a una llegadora como Lady Andrade por Arbelaez, pero apenas unos minutos después Maya convertiría el 3-2, otra vez de cabeza, haciendo imposible la estirada de Sullastres (70). Alba Merino tuvo la igualada en una falta directa que obligó a Dossey a realizar una gran parada (80), pero los minutos finales se fueron consumiendo y el resultado ya no se movería.

Con tres derrotas en tres partidos, dos de ellos mereciendo al menos puntuar, el Deportivo se marcha al parón internacional con cero puntos, en zona de descenso. La liga vuelve el 1 de noviembre (Deportivo-Santa Teresa).

Ficha del partido

ESPANYOL: Dossey, Elba, Turmo (Cristina Baudet, min 49), Soldevila (Nicart, min 81), Lombi, Brenda (Laura, min 46), Julve (Débora García, min 59), Dulce (Letti, min 81), Maya, Vanegas y Sara.

DEPORTIVO: Sullastres, Patri López (Michelle, min 86), Ainoa, Blanco, Villegas, Merino, Arbeláez (Lady, min 67), Kika (Lía, min 63), Gaby, Peke y Athenea.

GOLES: 1-0, min 17: Maya; 1-1, min 28: Athenea; 2-1, min 61: Cristina Baudet; 2-2, min 63: Peke; 3-2, min 70: Maya;

ÁRBITRA: Arantza Gallastegui Pérez (colegio vizcaíno). Amonestó a Ainoa y Merino por el Deportivo; y a Lombi y Dulce por el Espanyol.

INCIDENCIAS: duelo perteneciente a la jornada 3 de la Primera Iberdrola celebrado en la ciudad deportiva Dani Jarque (Barcelona).