Eneko Bóveda, sobre la presencia del público: «Me ha sorprendido el ruido de la gente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/10/2020 23:28 h

Bóveda, el artífice del triunfo de este domingo del Dépor, reconoció el peso del apoyo de la hinchada de Riazor en el sufrido triunfo: «Ha sido bonito y como volver a vivir sensaciones casi olvidadas. Pensé que al final iba a dar más sensación de vacío, pero hay que agradecer el ruido de la gente, pese a la mascarilla en la boca, y pese a que no había la cercanía habitual con el socio de al lado. Me ha sorprendido el ruido de la gente para colaborar en esta historia. Ganando ganamos todos», subrayó.

Pese a los tres puntos, el defensa reconoció que su equipo debe seguir mejorando y llegó a comparar este triunfo con el conquistado la pasada temporada en la primera jornada. «Tenemos el ejemplo del año pasado que logramos una victoria muy parecida y que hasta nos supo a todos a poco, porque no solo queríamos ganar, sino mostrar nuestra superioridad con el Oviedo, pero luego pasamos una racha terrible en la que no ganamos a nadie. Así que ahora con mucha humildad. Cometimos muchos errores, pero no nos va a dar vergüenza de celebrar esta victoria, porque no nos aparta del camino de exigirnos y ser buenos alumnos del entrenador», explicó.

Al respecto del 2-1, apuntó que ha acabado el partido como lateral izquierdo por las molestias de Salva Ruiz, pero dejó que los centros los pusiesen jugadores zurdos como Granero o Gandoy. «Esos últimos minutos pedían colgar balones y prefería estar en el área. Ha sido una buena decisión», añadió feliz.