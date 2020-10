El Deportivo Liceo no se relaja y logra la cuarta victoria de la temporada

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

18/10/2020 13:50 h

Menos de una semana después de llevarse merecidamente los tres puntos del Palau, al Liceo le tocaba volver a ponerse el mono de trabajo. Partido domingo de buena mañana. Y obligación de lograr una victoria que, en caso de producirse, no iba a llenar de felicitaciones las aplicaciones de Whatsapp de los jugadores. Pero los tres puntos valían igual. Y los coruñeses no fallaron. Se impusieron al Mataró por 2-0 en un encuentro en el que volvieron a ser una apisonadora ofensiva. Sin el acierto de cara al gol del partido frente al Palafrugell, pero el conjunto gallego apenas dio tregua a su rival durante los 50 minutos. El premio, la cuarta victoria consecutiva de la temporada, que le permite situarse como provisional líder en solitario, a la espera de lo que haga el Reus por la tarde en Caldes.

El Mataró fue uno de los tantos equipos que llegó al Palacio con el único objetivo de encajar los menos goles posibles. Consciente de que visitar Riazor puede asemejarse a la experiencia de ir al dentista, -expresión acuñada hace unos años por Joaquín Caparrós para referirse a los encuentros de fútbol en el Camp Nou para los rivales-, el equipo de Daniel Villar se plantó en la pista con el deseo de que todo pasara rápido y sufrir lo menos posible. Así fue, el equipo apenas sufrió, con la excepción de su portero, Sergi Grané, cuyo cuerpo se convirtió en el pin pan pun de los locales. Con las manoplas, con las protecciones de las piernas, con el casco, con al pecho… No hubo parte alguna que no recibiera el impacto de una de las decenas de bolazos enviados por el cuerpo de artillería verdiblanco. Y alguna de las que se le escaparon estuvo el hierro de la portería para repelerlas. No fue una excepción. Fue uno partido más de los muchos que vivió el Palacio el año pasado y de los que le quedan por vivir en el presente ejercicio.

La intensidad y velocidad que imprime el equipo de Juan Copa en cada encuentro provoca que los rivales bastante tengan con aguantar el ritmo en defensa como para prodigarse en ataque. Sin embargo, cuando el porcentaje de efectividad coruñés baja, el peligro de un disgusto aumenta.

En esta ocasión, el Deportivo Liceo tardó nueve minutos en abrir la lata del Mataró. Fue gracias a una acción individual de Adroher, uno de esos jugadores que cuando están en la pista, aunque pasen inadvertidos durante minutos, se sabe que en cualquier momento puede pasar algo. Y sucedió que se impulsó, arrancó, miró la meta contraria, se metió por el medio de una maraña de jugadores, chutó y marcó. Primer tanto, que hacía presagiar mayor comodidad de la que hubo.

El gol no varió la disposición de los contrincantes. El Liceo mantuvo su planteamiento ofensivo, con la habitual rueda de cambios inagotable de Copa, y el Mataró atrás, bien cerrado. Tan bien plantado estuvo el cuadro visitante que el segundo tanto no llegaría hasta la segunda parte. Como sucediera en el Palau, fue como consecuencia de un tiro duro y seco de César Carballeira. Sucedió a los 2.30 de iniciarse el segundo tiempo.

Quedaba toda la segunda parte y el Liceo parecía haber encontrado lo que quería: una distancia cómoda en el marcador. Pero el Mataró no varió su posicionamiento. Por momentos pareció abrirse un poco más, pero manteniendo toda las precauciones atrás. Y así se fueron consumiendo los minutos, entre faltas directas erradas por los gallegos, paradas de Sergi Grané y bolazos al hierro. Mismo guion al de la primera parte y idéntico resultado. La tranquilidad absoluta no llegaba, pero tampoco había sensación alguna de que el resultado peligrara. Como así fue. El electrónico se puso en 0 y los tres puntos subieron al casillero de los gallegos. Cuarto partido, cuarta victoria y a seguir soñando.

Ficha técnica

Deportivo Liceo (2): Carles Grau, César Carballeira, Dava Torres, Platero y Adroher -cinco inicial- Maxi Oruste, Marc Grau, Roberto Di Benedetto.

Mataró (0): Sergi Grané, Gerard Crusachs, Oriol Lladó, Alex Cantero y Marc Ollé. -cinco inicial-, Florenza, Xicota y Erik Gual

Goles: 1-0, min 9: Adroher; 2-0, min 22.30: Carballeira;

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la OK Liga, disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor. El Liceo cubrió el cupo de 300 espectadores que le permitió la Xunta de Galicia para este partido.