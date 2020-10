Fernando Vázquez: «Espero ganar los cinco primeros partidos y llegar a 30.000 socios»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

17/10/2020 15:11 h

La vuelta de la afición a Riazor va a marcar el estreno del Dépor en esta temporada. Fernando Vázquez ha llamado a su equipo a protagonizar un gran arranque de campeonato para animar aún a más gente a hacerse socio del club. De los 20.000 actuales, el técnico coruñés sueña con alcanzar los 30.000 a partir de que su equipo encadene cinco triunfos en las primeras jornadas.

Cómo va a ser el Dépor del debut. «¿En qué va a ser diferente? Espero que hagamos las cosas mejor, aquello que estamos entrenando, no va a ser nada fácil, porque el equipo necesita partidos para rodarse y coger ritmo. En este apartado espero que a nivel de ritmo, que a mí me parece el concepto más importante del fútbol, el equipo vaya adoptando un ritmo competitivo que gracias a él enseñemos la superioridad que deberíamos enseñar. Eso es lo que espero. Eso depende de estado de forma, partidos, etcétera. Por lo tanto, no se puede esperar que el Deportivo muestre todo su potencial. ¿Y en qué espero que sea igual? Se podría parecer en la estructura de equipo, que la estructura 4-4-2 fuese muy parecida a la que enseñamos en muchos cambios. Pero la interpretación y la forma de llevarla a cabo es donde espero que el equipo esté mejor»

La vuelta del público a Riazor. «La importancia del público es vital. Una cosa que tiene de bueno el equipo es que, aunque descendimos a Segunda B, creo que no tenemos fractura social, la relación con la afición es buena. Vamos a tener un poco de público, una mínima expresión. Somos 20.000. Espero ganar los cinco primeros partidos y llegar a 30.000. Sería impresionante. Desde el partido contra el Fuenlabrada solo pisamos el estadio una vez, nos falta un poco más de contacto con este equipo. Es muy importante que todos los jugadores se habitúen a donde van a jugar muchísimos partidos. Esta va a ser la primera vez y que haya 3.000 espectadores significa que algo de calor vamos a tener y esperemos poder dedicarles la primera victoria de la temporada».

Grado de ansiedad del equipo y del técnico. «Un poco de ansiedad para saber dónde estamos, contra un rival importante, para saber cómo vamos a competir. Algo nervioso sí que me encuentro. Es un estreno, no sabemos nuestro nivel ni el de los rivales, y esa incógnita siempre está ahí hasta que comencemos a jugar»

Dudas. «La duda más grande que tengo es la elección de futbolistas para iniciar la temporada. Tengo algunas variantes y posibilidades para ver qué once inicial voy a sacar».

¿Cuándo estará Rolan? «Difícil la respuesta. No sé qué tiempo va a pasar en Uruguay y no sé si tendrá que pasar cuarentena y a partir de ahí empezar los trámites. Como mínimos dos semanas podrá estar en Uruguay. Ojalá me equivoque. Llevaba dos semanas entrenándose con nosotros y es un chaval que se pone en forma rápido. Quizá no para 90 minutos, pero para 50 o 60 sí. Estaba trabajando muy bien, habíamos hablado muchísimo con él. Lleva consigo trabajo para hacer y depende también de cómo implique en el trabajo, si está confinado o no, en Uruguay. Pero si estuviera aquí dentro de quince días, estaría contento».

Borja Galán. «Físicamente está bien, no tiene ningún problema muscular, pero no ha podido aportar en los partidos amistosos y es una situación clara para mí. De inicio no va a participar y poco a poco veremos si puede ir entrando. Es un chaval importante, que nos puede dar muchísimo y que, para mí, es polifuncional, que puede jugar en muchas posiciones. Pero lo tengo que ver en plenitud».

La pretemporada, un toque de atención. «Nunca me preocuparon los resultados en pretemporada. Históricamente no me acuerdo de mis partidos de pretemporada, pero probablemente tenga más derrotas que victorias. No me importa, porque para mí es parte del entrenamiento. No es competición, sino entrenamiento. Los resultados son lo de menos. Si estoy disgustado por algo es por cómo funcionó el equipo contra el Valladolid, si hizo las cosas bien o mal. Ahí lo único amigable era el resultado, el resto deberíamos mostrar actitudes y movimientos entrenados. En algún momento fallamos en eso, y es lo que me parece a mí más grave».

Picos de forma. «Nadie lo tiene claro, porque es un sistema de competición nuevo para todos y que no permite relajación. Tienes que ganar una vez y otra. Perder partidos es complicado, porque hay una desigualdad competitiva. No puedes arrastrar resultados de una competición a otra competición diferente. No lo puedo entender, no sé cuál es la cabeza que lo inventó, pero está claro que para nosotros es importante cómo vaya el subgrupo de Castilla y Asturias. Puede haber diferencias poco entendibles. Tienes que ganar el mayor número de partidos posibles para que cuando te compares sea lo mejor posible. Por eso, la preparación es parecida. Esta es una primera vuelta y, a continuación, una segunda con octavos, cuartos y finales».

El Salamanca UDS. «Es el primer rival que nos encontramos y tenemos la obligación de ganarlos todos. Esa es la responsabilidad. Lo vi jugar un partido o dos. Tengo gente al lado que me da esa información. Es un buen equipo, pero decir a qué nivel está en estos momentos para mí es muy difícil. Se verá en Riazor que tendrá buen entrenador y veremos un equipo con futbolistas de buen nivel».

Alineación y esquema. «No están con nosotros Héctor y Diego Rolan. Juan Rodríguez va a jugar con el Fabril. Y el resto están todos. En líneas generales tengo pensado el once, pero quiénes lo van a formar aún le doy vuelta y pienso hasta el partido. No debería ser así, pero así es como soy».

Empezar ganando. «Sería importante para cualquiera, no por ser el Deportivo. Ganar da una semana tranquila, trabajas mejor y con más confianza. Si empiezas perdiendo pueden surgir dudas y que se piense que el trabajo no es el adecuado. Ganar confirma cosas y puedes avanzar más rápido. Es superimportante. Y también lo es porque tenemos que compararnos con el otro grupo y necesitamos tener el máximo de puntos, porque así la segunda fase será más fácil».

Uche Agbo. «Viene de una lesión larga, con problemas. Empezó a entrenar con dolor, jugó 30 minutos contra el Valladolid y está justo de preparación. Y tampoco es un futbolista que entre en ebullición rápido, le cuesta un poco, ya lo vimos el año pasado».

¿Los problemas de Rolan y Rui Costa pueden variar el sistema de dos puntas? «Tengo cuatro delanteros en estos momentos porque va a estar Rui Costa, pero es un caso parecido a Uche. Entró en convocatoria para estar con nosotros. Sus posibilidades de que juegue el domingo no van a ser demasiadas, lo único si tengo una necesidad urgente de ponerlo. Cuando tienes una reducción del número de futbolistas o baja forma de alguno, la variación del 4-4-2 también está encima de la mesa».

El rol de favorito. «Papel asumido, es inevitable. Así nos van a ver. Yo no me considero mejor que nadie ni mi equipo tampoco. La condición más importante es la humildad. Mis jugadores son de Segunda B y están jugando en Segunda B. Si pensamos que somos mejores o superiores, nos estamos equivocando todos. Empezamos a construir un equipo y esperamos que vaya evolucionando a nivel táctico y quiero ver ese Dépor que el año pasado mostramos en muchos partidos cambiando la estructura. Estamos lejos, pero espero ese Dépor».

Sancionado. «Estoy cabreado, esperaba una posible amnistía por parte del presidente de la Federación cuando fue reelegido. Prefiero estar en el banquillo, pero tendré que estar en la grada y trataré de estar cerca del banquillo».