El Deportivo femenino quiere estrenarse ante el Espanyol

La Voz de Galicia Iván Antelo

A Coruña 17/10/2020 20:07 h

Después de dos derrotas en las dos primeras jornadas, el Deportivo femenino busca sumar sus primeros puntos en la presente temporada de la Primera Iberdrola en la ciudad deportiva Dani Jarque (domingo, 12.30 horas) del Espanyol. Un rival indultado la pasada Liga, virtualmente descendido en el momento de la paralización de la competición en el mes de marzo y rescatado por la federación al no ejecutar los descensos como consecuencia de la cancelación de la temporada. Una realidad perica que nada tiene que ver con la situación actual, ya que plantó cara en la primera jornada al todopoderoso Atlético de Madrid y ganó la pasada al Madrid CFF (su primer triunfo en 17 meses).

Manu Sánchez desplaza para este encuentro a las porteras Sullastres y Noe Bermúdez; las defensas Patri López, Blanco, Bedoya y Villegas; las centrocampistas Iris, Ainoa, Arbeláez, Merino, Lady, Kika y Lía; y las atacantes Gaby, Peke, Athenea, Carlota y Michelle. «Helena Torres está terminando su proceso de recuperación y a última hora se unió como baja Cris [con un esguince de tobillo sufrido en la sesión el viernes]», explica el técnico Manu Sánchez, que además descartó a Kenni Thompson.

El entrenador del Deportivo femenino dice no estar ansioso por lograr la primera victoria, que debe servir para reforzar un proyecto que ha sufrido muchos cambios a nivel defensivo. «No tenemos que obsesionarnos con ganar ya. Es más importante no cometer errores y ajustar problemas que tenemos. Eso nos va a acercar a las victorias. Me preocupa más evitar esas situaciones», explica. «El equipo está bien, con ánimo, pero falta esa rúbrica que dan los resultados, que nos están llegando. Sufrimos dos derrotas contra dos equipos importantes. Quizás nos falta ese rodaje que dan las pretemporadas, pero no tiene que servir de excusa», matiza.

El duelo contra el Espanyol no será tan fácil como el de la pasada liga, cuando el equipo coruñés ganó por 1-3 en un brillante inicio de partido. «Esperamos un partido complicado, difícil, en hierba artificial, una superficie a la que no estamos acostumbrados», comenta. «Han recuperado el alma de equipo. El año pasado tenían un grupo interesante, pero les faltaba esa alma. Jugadoras como Anaír son ahora ese pegamento», analiza.

Las futbolistas del Deportivo tendrán una amiga en el bando rival. «Maya es un nombre importante en la historia del Deportivo. Llegó aquí con una lesión grave de rodilla y contribuimos a reflotarla para el fútbol. Es una jugadora muy querida en el vestuario, una persona excelente y nos alegramos viéndola siendo protagonista en el Espanyol», destaca.

Tras esta jornada, la Primera División Iberdrola parará hasta el 1 de noviembre por los compromisos de las selecciones internacionales.