El Deportivo-Salamanca será televisado

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

16/10/2020 11:23 h

Solo unos pocos privilegiados podrán seguir en directo el estreno del Deportivo en la Segunda División B. Las obligadas restricciones impuestas por la Xunta para tratar de controlar la pandemia impide que los hinchas blanquiazules puedan darse cita en Riazor en el número que desearían. Pero no ir al estadio no significará, en esta ocasión, quedarse sin ver el partido. El duelo contra el Salamanca, que se disputará este domingo a partir de las siete de la tarde, será televisado.

Después de semanas de negociación, el Deportivo y la TVG van camino de firmar un contrato que garantice la emisión en directo de todos los partidos que dispute el club coruñés como local, tanto en la primera como en la segunda fase de la competición. De hecho, existe ya un principio de acuerdo. Las bases del pacto están establecidas y solo falta la firma. Por este motivo, lo lógico sería que este estreno blanquiazul esta temporada sea emitido por TVG, a través de su segunda cadena. Sin embargo, el Deportivo cuenta con un plan B. Si antes del domingo no se cierra el acuerdo, será el propio club el que produzca el partido y lo emita en directo a través de su canal de Youtube.

Después de ejemplo que ha dado la afición blanquiazul durante los últimos meses, renunciando incluso a dinero a favor del Deportivo, en la plaza de Pontevedra hay una especial sensibilización y el consejo de administración quiere garantizar la emisión de todos sus partidos como local de forma íntegra y en directo. Ese es uno de los puntos que ha querido incluir en el acuerdo con la TVG, que exista un compromiso firme de que ya sea por el tradicional sistema de televisión o en streaming, se puedan ver todos los encuentros.

De esta manera, siempre contando con que no haya imprevistos y la televisión pública autonómica y la centenaria entidad blanquiazul acaben firmando lo que ahora es un principio de acuerdo, los miles de aficionados blanquiazules tendrán dos formas de ver todos los partidos que dispute su equipo esta temporada. Los de Riazor a través de TVG (televisión o en streaming, eso lo decidirá la cadena); el mismo sistema para los que dispute como visitante frente al resto de los clubes gallegos de la categoría (Racing, Compostela, Pontevedra, Coruxo y Celta B); y, por último, a través de Footers en el caso de los duelos que dispute en la comunidad castellano-leonesa contra el Salamanca, Guijuelo, Unionistas y Zamora.

De momento, no han trascendido la cantidad que recibirá el Deportivo. La oferta inicial del ente televisivo era de 65.000 euros más variables, que podían llegar a alcanzar los noventa mil euros. La misma contraprestación que paga a los otros clubes gallegos de la categoría. Además, no garantizaba la emisión en directo de todos los encuentros. Se guardaba el derecho a elegir. Según algunas fuentes, el club coruñés ha conseguido una mejora en el contrato, que también afecta a los otros clubes, aunque no ha trascendido si esta mejora es económica o de condiciones.

En cualquier caso, los aficionados blanquiazules tienen garantizado que esta temporada ver todos los duelos de su equipo, al menos, hasta la fase de ascenso, que se disputará en una sede. De cara a esos últimos encuentros de la temporada, es probable que sea la Real Federación Española de Fútbol la encargada de comercializar esos derechos televisivos.