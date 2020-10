Nuevo asalto del Deportivo Liceo a su cancha más maldita

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

11/10/2020 22:58 h

No hay cancha en el mundo que se le resista tanto al Deportivo Liceo como la del Palau Blaugrana. Aun cuando podría pensarse que resulta lógico que no obtenga buenos resultados en la pista del mejor equipo del mundo, hay otros escenarios de igual dificultad en los que le han ido mejor las cosas. En Barcelona, no. En lo que va de siglo, la escuadra verdiblanca solo ha conseguido ganar un partido de la OK Liga y empatado otro. Este último resultado positivo data de la temporada 2015-2016. Para la victoria hay que remontarse a diciembre del 2009. Hace casi once años.

Esta tarde (19 horas, OK Liga TV y Esport 3), el líder de la OK Liga afronta una nueva oportunidad en la citada cancha maldita. Lo hará en el partido correspondiente a la tercera jornada y empatado a seis puntos con el Barcelona, pero con mejor diferencia de goles. El objetivo, emular a aquel equipo dirigido por José Querido que el 15 de diciembre del 2009 firmaba el último triunfo verdiblanco. Fue en una temporada en la que el Barça acabaría proclamándose campeón tras superar en el play-off final a los gallegos por 3-0.

Pero mucho antes de aquel desenlace, el Liceo llegaría al Palau y se situaría líder tras vencer por 1-2 en un partido en el que formaron de verdiblanco Llaverola, Gual, Jordi Bargalló, Josep Lamas y Ricardo Barreiros, como quinteto inicial, además de Pablo Álvarez y Grasas, que saldrían durante el duelo.

«Fue un partido en el que nosotros defendimos muy bien y supimos aprovechar nuestras ocasiones», recuerda Jaume Llaverola, ahora portero del Girona.

El Liceo se adelantó a los cinco minutos, gracias a un tanto de Bargalló. Borregán empataría en el 17 y, a falta de once para el final, Pablo Álvarez sentenciaría al que acabaría siendo su equipo.

Para el entonces meta verdiblanco, el actual Liceo puede compararse con aquel, pero incluso mejorado: «Si hay un equipo que hoy en día puede discutirle algo al Barça es el Liceo. Es que para mí tiene un equipazo y con un añadido, formado por gente muy joven y con muchas ganas. Estoy deseando ver este partido», explica el veterano meta, que se mantiene en activo a sus 45 años.

Casi once años después de aquella victoria, que solo le sirvió al equipo de Querido para ser líder, pero no para ganar la OK Liga, Juan Copa aspira a tomar el relevo del portugués, pero manteniendo el primer puesto hasta el final. El inicio, de momento, no podía ser mejor. Dos goleadas (0-4 en Igualada y 15-1 en el Palacio ente el Taradell). El Palau espera la confirmación.

El duelo contra el Voltregá, en el aire por un positivo

Tras el positivo de Gerard Teixidó, queda en el aire la disputa del encuentro entre el Voltregá y el Liceo de la quinta jornada. El duelo está fechado para el día 24, pero habrá que ver la evolución del jugador catalán y los resultados de sus compañeros de equipo para ver si afecta o no al choque contra los coruñeses. De inicio, esta jornada ya se aplazaron el Voltregá-Palafrugell y el Vic-Caldes.